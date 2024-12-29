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HBO創辦人辭世 曾在紐約市推出全美第1個News 12

中央社／紐約28日綜合外電報導
查爾斯．多蘭2016年在費爾菲爾德大學榮譽學位授予儀式上發表感言。(取自Wikimedia Commons)
查爾斯．多蘭2016年在費爾菲爾德大學榮譽學位授予儀式上發表感言。(取自Wikimedia Commons)

「新聞日報」28日晚報導，有線頻道HBO、凱博視系統公司、AMC電視台創辦人多蘭（Charles F. Dolan）已因自然因素辭世，享耆壽98歲。「華爾街日報」形容他是美國有線電視產業的先驅。

根據美聯社引述的新聞日報（Newsday）內容，多蘭家族發布聲明表示：「我們沉痛宣布，我們親愛的父親及家長、具備遠見的HBO及凱博視系統公司（Cablevision Systems Corp.）創辦人多蘭辭世。」

多蘭在1972年推出日後以HBO享譽全球的Home Box Office頻道，1973、1984年又相繼創辦凱博視及AMC電視台（American Movie Classics, AMC）。他也在紐約市推出全美第一個24小時有線電視地方新聞頻道News 12。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）則指出，多蘭是有線電視產業先驅，經常與同業意見相左而且不會怯戰。他是主張應讓消費者選擇購買個別頻道、而非被迫購買大型套裝頻道的首批業界主管之一，娛樂界鉅子至今仍拒絕這個想法。

多蘭在2016年6月以177億美元完成出售凱博視，買家為歐洲電信暨有線電視公司Altice。

新聞日報指出，多蘭握有多家公司控股權，包括麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）、無線電城音樂廳（Radio City Music Hall）、美國職籃NBA紐約尼克隊、北美職業冰球聯盟NHL紐約遊騎兵隊的擁有者。

富比世（Forbes）報導，多蘭逝世時，他與他的家族淨資產高達54億美元。

多蘭死後留下6名子女、19名孫輩及5名曾孫輩後代，妻子海倫（Helen Ann Dolan）已於去年離世。

華爾街 富比世 紐約市

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