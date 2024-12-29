兆彩12.2億頭獎北加開出 1注獨得 金額史上第5高

最近一期兆彩12億2000萬元頭獎落在北加州，而且是一注獨得。賣出這張幸運彩券的北加州柯頓伍德鎮Circle K加油站便利商店老闆，驕傲地展示中獎彩券的副本。(美聯社)

兆彩 (Mega Millions)獎券27日開獎，12億2000萬元頭獎落在北加州 ，而且是一注獨中。獨中頭獎的玩家贏得兆彩歷來第五高獎金，也結束了兆彩連續三個月無人中得頭獎的局面。

兆彩表示，這張頭獎彩券是在加州首府沙加緬度以北約146哩的柯頓伍德鎮(Cottonwood)的Circle K加油站便利商店售出。中獎號碼為 3、7、37、49、55以及6號超級金球。中獎率為3億257萬5350分之1。

兆彩獎券集團負責人詹斯頓(Joshua Johnston)表示，「這個佳節禮物真是太棒了！對獲獎者和所有從全國彩票銷售活動中受益的組織和事業來說，都是一個非常特殊的時刻。」

在此特殊時刻中得兆彩頭獎的幸運兒，可分逐年領取總計12億2000萬元獎金，也可以選擇一次性領走5億4970萬元現金。

這是2024年兆彩第四次開出頭獎，也是第37次在加州開出兆彩頭獎，僅次於紐約州的44次。

12億2000萬元是兆彩史上第五高的頭獎，高於3月26日在新澤西州 開出的11億2800萬元；中得兆彩史上第六大頭獎的贏家，甫於23日出面領獎，距離開獎時間已九個月。

兆彩下次抽獎時間正逢12月31日除夕夜，頭獎獎金恢復為預設的2000萬元。兆彩當局表示，過去從未有人在除夕夜中到兆彩頭獎。

由於明年春天彩券當局即將進行大規模改革，27日中獎者可能是在改革之前的最後一批中獎者。

27日兆彩有五張彩券中到五個號碼的二獎，每張贏得100萬元；它們分別來自亞利桑納州、密蘇里州、德州，另有兩張是在加州售出。

兆彩10月宣布取消2元彩券，將每張彩券價格提高為5元。新收費預計明年4月開始，可望進一步推高現金獎勵。