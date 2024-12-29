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22℉天寒地凍 紐約華裔夫婦把6歲女兒留車上去賭博

編譯俞仲慈／綜合報導
一對來自紐約的華裔夫婦到費城郊區賭場賭博，竟不顧戶外冰點以下的低溫，把六歲女兒單獨留在車內，所幸及時被發現，女童沒有大礙，但這對夫妻已因觸犯危害兒童罪名而遭到起訴。(美聯社)
一對來自紐約的華裔夫婦到費城郊區賭場賭博，竟不顧戶外冰點以下的低溫，把六歲女兒單獨留在車內，所幸及時被發現，女童沒有大礙，但這對夫妻已因觸犯危害兒童罪名而遭到起訴。(美聯社)

紐約一對華裔夫婦開車前往賓州賭場賭博，竟不顧戶外冰點以下的低溫，把六歲女兒單獨留在車內，所幸及時被發現，女童沒有大礙，但這對夫妻已因觸犯危害兒童罪名而遭到起訴。

根據新聞周刊(Newsweek)報導，賓州本薩勒姆(Bensalem)警方本月23日上午11時左右接獲帕克斯賭場(Parx Casino)員工報案，宣稱有一名幼童被獨自留在車內，當警察趕到現場時，賭場保全人員已經找到幼童父母。

根據法庭文件顯示，來自布魯克林(Brooklyn，布碌崙)一對同為44歲的夫妻：王春燕(Chunyan Wang，音譯)與楊濤(To Yeung，音譯)聖誕節前駕駛2021年本田(Honda)汽車到費城東北約20哩的帕克斯賭場賭博，該處是賓州境內最大型賭場。

氣象資料顯示當時戶外氣溫最低僅有華氏22度。由於賭場禁止未成年人進場，這對夫妻為了方便，竟將六歲女兒獨自留在車內，所幸被人及時發現報警處理，身體並無大礙，事後交由親友照顧；警方調查發現，這對夫婦進入賭場後待了約45分鐘，就被保全人員請出。

隔天地方法官法爾康(Joseph Falcone)受理此案，裁定這對夫婦每人以3000元保釋金交保候傳，同時檢方以危害兒童罪名起訴這對夫婦，並訂於明年2月6日舉行初審聽證會。

根據非營利組織「兒童與汽車安全」(Kids and Car Safety)統計，全美每年平均有38名兒童因獨留車內而死亡，而且絕大多數兒童都是在不知情情況下受害。

今年7月間，北卡羅來納州31歲媽媽勞妮絲·巴特爾(Launice Battle)為了方便自己在賭場賭博，竟將兩名年紀分別為兩歲與三歲的小姊妹獨留車內，當時室外高溫華氏95度加上時間長達六小時，兩名幼童不幸活活熱死，事後這位母親也因二級謀殺罪被判處八至十年半的徒刑。

賓州 北卡羅來納州 費城

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