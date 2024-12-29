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入不敷出 美加邊境機場營運70年熄燈

編譯陳韻涵／綜合報導
派尼-派恩克里克邊境機場是全世界僅有的六個跨境機場之一，西北-東南走向的跑道，一端在加拿大曼尼托巴省境內，另一端則在美國明尼蘇達州。該機場由於使用率低、維護成本過高，而於27日熄燈。(派尼-派恩克里克機場官方臉書)
派尼-派恩克里克邊境機場是全世界僅有的六個跨境機場之一，西北-東南走向的跑道，一端在加拿大曼尼托巴省境內，另一端則在美國明尼蘇達州。該機場由於使用率低、維護成本過高，而於27日熄燈。(派尼-派恩克里克機場官方臉書)

派尼-派恩克里克邊境機場(Piney-Pinecreek Border Airport)坐落明尼蘇達州羅索市(Roseau)和加拿大曼尼托巴省(Manitoba)派尼市，其跑道跨越美加國境，這座小型機場營運70年後，於27日吹奏起熄燈號。

明州交通廳(Minnesota Department of Transportation, MnDOT)月初發布的新聞稿指出，該機場「使用率極低，但跑道、停機坪和航廈重建的維護費用不匪。」

明州地方媒體「MPR新聞」與明州星星論壇報(Star Tribune)報導，明州交通廳估計，為了達到安全標準，該機場在2028年前的短期維護與設備升級成本上看380萬元，若放眼未來20年則需花費將近950萬元。

監管該機場的加拿大中部曼尼托巴省派尼市議會成員、機場董事會主席博德里(David Beaudry)表示，「遺憾，財政預算吃緊，而一切(營運成本)都那麼如此高昂。」

明州交通廳今年8月的顧問報告指出，機場跑道需要重建，航廈需要維護，化糞池汙水系統需要更換，還有其他維修工作。

明州交通廳官員表示，機場營運與維護的成本由美加兩國監管單位分擔，但考量每年平均只有200架飛機使用該設施，成本太過高昂，這筆花費不盡合理。

有線電視新聞網(CNN)報導，營運該機場所需的國際協議於12月26日到期，所有航空公司都不再續約。

美聯社報導，該機場1953年啟用，當時只有一條草地跑道，1978年增建一條柏油路面跑道。這條西北-東南走向的跑道，一端在加拿大國境內，另一端則在美國。

派尼-派恩克里克邊境機場是全世界僅有的六個跨境機場設施之一，卻是唯一舖設柏油跑道的跨境機場。

美國旅客搭機來到派尼-派恩克里克邊境機場，大多作為前往加拿大狩獵和捕魚的中繼站。

根據國際協議，機場員工可在兩國之間工作，毋須通過海關檢查，凸顯派尼-派恩克里克邊境機場在促進無縫跨境運輸方面的獨特地位。

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