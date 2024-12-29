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新法將在元旦上路 20多州最低工資調漲、肯塔基准許醫用大麻

編譯潘勛／綜合報導
肯塔基州明年元旦起成為最新一個准許州民使用大麻於醫療用途的州。全國近五分之四的州醫用大麻都已合法。(美聯社)
肯塔基州明年元旦起成為最新一個准許州民使用大麻於醫療用途的州。全國近五分之四的州醫用大麻都已合法。(美聯社)

2025年即將到來，無論人工智慧(AI)、墮胎、槍枝、大麻及最低工資等，每個議題都有某個州將施行新法；有些是各州議會通過法條，自2025年元旦起生效，很多則是11月選舉時公投通過的，其中一些還面臨官司挑戰。

美聯社報導，加州元旦生效的新法將禁止科技公司在未獲允許下數位複製好萊塢演員，另外還准許已過世演員的遺產管委會興訟，控告AI未獲授權使用。而當一些父母用他們的孩子來做社媒貼文、視頻牟利時，新法規定他們得撥出一些盈餘給年幼的孩子，若未遵行，法律准許孩子告他們的父母。

社交媒體也有新的法律限制。佛州法律禁止14歲以下兒童開設社媒帳號，14、15歲者要取得父母同意才能開；但該法由於遭到線上公司興訟，將暫緩生效，聽審安排在明年2月下旬。

田納西州也要求未成年人設立社媒帳號，須經父母同意，但法律遇到訴訟挑戰。

加州幾條新法，用意在懲罰深偽技術(Deep Fake)用於政治目的，也遭遇訴訟。

性別認同方面，加州在全國率先禁止校區採取政策，要求小孩改變性別認同時，教師須通知家長。

墮胎健保方面，德拉瓦州要求全州民間醫保業者、聯邦醫療濟助(Medicaid)負責人，碰到低收入戶申請墮胎費用要全額給付。

槍枝管制方面，明尼蘇達州立法禁止子彈連發的「雙扳機」槍枝。德拉瓦州新法允許大學院校列出哪些地帶禁止槍枝，只有維安校警或安全警衛有豁免權。

醫用大麻方面，肯塔基州成為最新一個准許州民使用大麻於醫療用途的州。全國近五分之四的州醫用大麻都已合法。

明年1月起，20多州的最低工資都要調漲。最低工資金額最高的州在華盛頓州、加州及康乃狄克州；略微調升後，每小時都高於16元。增加最多的是德拉瓦州，最低時薪加1.75元，達15元。內布拉斯加州則在目前的時薪12元，加薪1.50元。

減稅方面，亞利桑納州租屋人不必再為自己月租金繳稅，本來允許城鎮課徵那種稅的法條被廢止。在阿拉巴馬州，公司行號凡補助員工小孩照顧開銷者，州方准許抵稅。

堪薩斯州取消生鮮果菜的2%營業稅，同時也降低個人最高稅率而少收個人所得稅，同時兒童照顧開銷得以抵稅，社安金收入不再徵稅等等。州民以後少繳的稅，估計每年約3億2000萬元。

加州自明年元旦起生效的法律禁止科技公司在未獲允許下數位複製好萊塢演員。(路透)
加州自明年元旦起生效的法律禁止科技公司在未獲允許下數位複製好萊塢演員。(路透)

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內布拉斯加州 大麻 德拉瓦州

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