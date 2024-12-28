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聯合健保CEO湯普森之死 反映保險昂貴、理賠小氣積怨

編譯張佑生／即時報導
在紐約街頭遭槍殺的聯合健保公司執行長湯普森。（歐新社）
在紐約街頭遭槍殺的聯合健保公司執行長湯普森。（歐新社）

聯合健保執行長湯普森本月初在紐約當街被槍殺，26歲兇嫌孟喬內竟被不少人喻為替天行道。湯普森真的是十惡不赦之徒嗎？

湯普森的遺孀波莉表示最近收到一些恐嚇：「或許是保險未獲理賠？他只告訴我一直有人威脅對他不利」。

保險問題可能是命案癥結。美國保險業者被嫌保費太貴，就算理賠也拖拖拉拉七折八扣。前總統歐巴馬任內推行的「可負擔健保」造福不少人，但美國仍有2600萬人沒有健保，估計每年4.5萬人因此身亡。買得起的保險很難獲得全額理賠，全美醫療債務總計2200億美元，每年引發65萬起破產。

湯普森成了對保險制度不滿的出氣包。愛默森學院針對1000人民調顯示，68%受訪者譴責命案，但在18至29歲年齡層，41%認為槍手的行為「可以接受」。

湯普森擔任執行長的聯合健保集團市值4700億美元，營業額全球第二。他進入公司20年，2021年4月升任執行長。該公司名列財星雜誌500大企業第4名，員工超過10萬人。湯普森身家預估約4300萬美元，最近3年平均薪酬990萬美元。

50歲的湯普森在愛阿華州一處農場出生，父親是堆高機操作員，母親從事美髮，他大學畢業時的成績優異，曾經在資誠會計師事務所服務6年，對改善健保品質提出許多新構想。他不太強調工作與生活界線，理由是「我在農場出生長大，那裡做事情沒有分這麼清楚」。

新冠疫情2020年初爆發後，聯邦政府要求聯合健保協助發放緊急資金給醫療業者，主管此事的湯普森表明將免費提供服務。當時的白宮健保政策顧問帕倫特表示，湯普森協助讓30萬家醫療院所及時獲得現金挹注，不到5個月已發放950億美元。

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