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美禽流感再現新突變 貓科動物染疫恐增傳人風險

中央社華盛頓綜合外電報導
禽流感疫情持續蔓延，美國俄勒岡州有家貓食用被汙染的寵物鮮食遭感染死亡。示意圖。(路透)
禽流感疫情持續蔓延，美國俄勒岡州有家貓食用被汙染的寵物鮮食遭感染死亡。示意圖。(路透)

禽流感疫情持續蔓延，不僅已出現首宗人類重症病例，甚至有家貓食用被汙染的寵物鮮食遭感染死亡，恐因此增加傳人風險，引發專家們密切關注。

中央社引述法新社報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）26日發布一項分析指出，根據一名重症患者的病毒樣本顯示，禽流感病毒正在突變，將更有利於感染人類呼吸道，這些突變可能是「病毒在重症患者體內複製的過程中產生」，目前還沒有證據表明該病毒已傳播至其他人群。

衛生官員本月稍早宣布路易斯安那州一名年長者感染H5N1後病危。法新社所聯繫的幾名專家仍持審慎態度，認為現在判斷突變使病毒傳染力與毒性大增還嫌太早。

CDC在2024年已通報65例人類確診禽流感病例，並稱乳製品和家禽工作者中可能還有更多沒被發現的病例。

此外，貓科動物感染禽流感的病例增加，也引發研究人員密切關注。

美國俄勒岡州（Oregon）有一隻家貓食用被H5N1汙染的生鮮寵物食品後死亡，促使寵物食品業者「西北天然」（Northwest Naturals）召回旗下「火雞配方」生鮮冷凍寵物食品。

州內獸醫師柯爾茲（Ryan Scholz）在聲明中說：「這隻貓僅飼養於室內，並未接觸環境中的病毒。」基因定序顯示，寵物食品中的病毒與貓體內病毒株完全一致。

華盛頓州野生貓科動物倡議中心（Wild Felid Advocacy Center of Washington）在臉書（Facebook）寫道，位於華盛頓州的保護區內，近期有20隻大型貓科動物因感染禽流感死亡。

加拿大薩斯克徹溫大學（University of Saskatchewan）病毒學家拉斯穆森（Angela Rasmussen）警告，生活在戶外的貓一旦感染禽流感，可能將病毒帶回家中，並經密切接觸傳染給人。

禽流感 寵物 華盛頓州

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