我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓濟州航空失事「179人推測身亡」 1乘客曾傳訊息：要交代遺言嗎？

22℉氣溫下留6歲女兒在車上去賭場 紐約華裔夫婦遭起訴

癌症醫療 保險拒付愈來愈多 包括紅藍卡

記者顏伶如／綜合報導
除了私人保險公司之外，俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險計畫(Medicare)今年也開始拒絕為許多婦女提供乳癌影像檢查給付。(美聯社)
除了私人保險公司之外，俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險計畫(Medicare)今年也開始拒絕為許多婦女提供乳癌影像檢查給付。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)27日調查報導，保險公司拒絕為癌症醫療提供給付的案例增加，結果攸關病患生死。除了私人保險公司之外，俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險計畫(Medicare)今年也開始拒絕為許多婦女提供乳癌影像檢查給付。

住在肯塔基州路易維爾市(Louisville)的45歲男子派克(Tracy Pike)，罹患胃癌四期之後先在當地治療，但醫生建議前往休士頓安德森癌症中心(MD Anderson Cancer Center)開刀並接受先進的療法。2023年，派克在德州首次動手術前卻獲通知，透過雇主取得的藍十字和藍盾(Blue Cross and Blue Shield)保險拒絕給付4萬元醫療費用，理由是實驗性療法未經證實，對派克而言「沒有醫學必要」。

等不到治療的派克於2024年1月過世，身後留下三名兒女。安潔拉(Angela Pike)說，經常回想起在德州求醫的那個月，「如果有動手術將會如何？他會不會還活著？」

非營利健保智庫「共同福祉基金會」(The Commonwealth Fund)指出，去年有17%美國民眾表示醫師建議治療遭到保險公司拒絕給付，其中50%民眾表示，自己與醫師對於保險公司的決定並未提出申訴；將近有三分之一民眾表示，遭到保險公司拒絕給付之後，為了讓家人接受治療而因此背債。

住在紐約市的46歲乳癌患者許凱伊(Kay Hsu，音譯)表示，她從2015年起就跟保險公司不斷交涉，雖然開刀並接受化療，2018年癌細胞仍轉移到脊椎與胸骨。她說，過去三年裡，估計每個月要花40小時，為了給付問題跟透過雇主投保的保險公司爭取權益。

她說，今年信諾保險(Cigna Healthcare)兩度拒絕給付正子斷層掃描(PET Scans)費用，醫生為了確認癌細胞是否擴散，要求她接受每次價格約1萬元至1萬5000元之間的正子斷層掃描檢查，但保險公司卻認定「沒有醫學必要」。

報導指出，拒絕為癌症病患提供給付的狀況並不是只發生於私人保險公司。身為乳癌較高風險族群的婦女，今年愈來愈多人遭到紅藍卡拒絕為超音波影像篩檢提供給付。

聯邦醫療保險 癌症 紅藍卡

上一則

警訊 全美首例人類禽流感患者 病毒突變更易傳播

下一則

新罕州亞裔女一家4口 聖誕節一氧化碳中毒亡

延伸閱讀

NBC：保險公司癌症醫療拒絕給付案例增加 攸關生死

NBC：保險公司癌症醫療拒絕給付案例增加 攸關生死
紅藍卡明年元旦起自付藥費最多2000元 癌友大減負擔

紅藍卡明年元旦起自付藥費最多2000元 癌友大減負擔
醫保理賠用AI處理 拒賠案大增 民眾對保險公司信任下降

醫保理賠用AI處理 拒賠案大增 民眾對保險公司信任下降
西雅圖飛魚與口香糖牆

西雅圖飛魚與口香糖牆

熱門新聞

圖為新冠疫情期間發放的紓困支票。(美聯社)

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

2024-12-22 21:35
北美防空司令部每年到了平安夜，都有大批志工和官兵接聽小朋友打來詢問「聖誕老人什麼時候會來我家？」、「我是在頑皮還是乖巧小孩名單？」之類的電話，而這項特別的傳統可追溯到1955年一通打錯的電話。(美聯社)

冷戰時期男童打錯電話 造就北美防空司令部聖誕傳統

2024-12-23 10:18
居民拿著地稅通知單，大喊吃不消。(路透)

不划算…獨棟住宅保費、房地產稅接近房貸 2014來最高

2024-12-26 05:00
甘迺迪前副手、華裔律師夏納翰(左)與政治記者波索比克用中文交談。(擷自X@NicoleShanahan)

政治記者中文比她強 夏納翰笑：你現在應該沒法去中國了

2024-12-24 12:49
低收入族群信用卡帳單拖欠之際遇到通膨高漲，信用評分因此驟減。（美聯社）

低收入族群信用評分因疫情意外拉高 如今面臨殘酷事實

2024-12-25 11:27
威廉‧祖洛克(右二)與扎卡里‧祖洛克(左二)承認性虐待他們的兩個養子。(擷自Instagram @zackjzulock)

喬州男同志伴侶性侵2養子 拍片炫耀拉皮條…判關100年

2024-12-24 16:23

超人氣

更多 >
注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子
股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票
南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡
四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘

四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘
震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年

震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年