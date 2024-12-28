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警訊 全美首例人類禽流感患者 病毒突變更易傳播

記者胡玉立／綜合報導
CDC針對全美第一個人類感染H5N1禽流感重症病例病毒樣本進行的基因分析顯示，突變可能導致該病毒更容易在人類之間傳播。圖為禽流感試劑。(路透)
CDC針對全美第一個人類感染H5N1禽流感重症病例病毒樣本進行的基因分析顯示，突變可能導致該病毒更容易在人類之間傳播。圖為禽流感試劑。(路透)

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，針對全美第一個人類感染H5N1禽流感重症病例、路易斯安那州患者病毒樣本進行的基因分析顯示，突變可能導致該病毒更容易在人類之間傳播。儘管CDC認為該病毒對人類的風險「仍然很低」，但公共衛生專家警告，事態發展令人不安，CDC檢測不充分，禽流感突變恐將爆發更廣泛疫情。

CDC指出，從野鳥身上採集到的禽流感病毒樣本並未發現突變，病毒是在患者感染過程中發生變化。路州重症患者目前病況危急，患者曾接觸過後院雞群中的病禽和死禽。

這位患者的突變與加拿大卑詩省一名住院患者觀察到的突變相似。這些變化可能讓病毒更容易與人類上呼吸道的受體結合，增強該病毒感染人類的能力。

傳染病免疫學家米納(Michael Mina)則在X平台表示，美國的應對措施極其匱乏，當前情況應視為一大「警訊」。

H5N1禽流感最新發展情勢已讓即將上任的川普政府感受到潛在的健康和農業危機。川普首屆政府白宮新冠病毒應對協調員柏克斯(Deborah Birx)27日接受美國有線電視新聞網(CNN)採訪時，痛斥CDC未能從新冠疫情(Covid-19)吸取教訓。

柏克斯指出，「預防流行病第一原則是檢測，CDC官網顯示該機構正在監控1萬多個病毒接觸者，只檢測了530人，這表示測試不足。許多傳播可能無症狀」。

CDC已確認2024年有65例人類感染H5N1禽流感病例。大多數病例是接觸受感染牛隻引起，其他病例則是在家禽養殖場和撲殺場工作的人員中發現。

專門研究新興傳染病的病毒學家拉斯穆森(Angela Rasmussen)在社媒平台X發文表示，在鳥類身上沒有檢測到病毒突變是「好消息」，因為它降低了傳播給其他人類的風險，顯示「已適應人類」的病毒並未在鳥類中出現。

CDC針對全美第一個人類感染H5N1禽流感重症病例病毒樣本進行的基因分析顯示，突...
CDC針對全美第一個人類感染H5N1禽流感重症病例病毒樣本進行的基因分析顯示，突變可能導致該病毒更容易在人類之間傳播。圖為對雞蛋的禽流感測試。(路透)

禽流感 CDC 檢測

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