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紐約傳奇金色圓頂大樓求售 所得將助非洲學童

編譯周靜芝╱綜合報導
在紐約市曼哈頓知名的熨斗大廈(正中央)右側的金色圓頂屋，也被稱為Sohmer鋼琴大樓，設立於此的Sohmer公司在1880年代成功推出第一架小型三角鋼琴，是一棟真正的紐約老建築。(路透)
在紐約市曼哈頓知名的熨斗大廈(正中央)右側的金色圓頂屋，也被稱為Sohmer鋼琴大樓，設立於此的Sohmer公司在1880年代成功推出第一架小型三角鋼琴，是一棟真正的紐約老建築。(路透)

慕名前往紐約市知名的熨斗大廈(Flatiron Building)遊客，可能注意到這座地標較不為人知的鄰居：一棟狹窄的高樓；若非它有個華麗亮眼的金色圓頂，否則看來毫不起眼。

有線電視新聞網(CNN)報導，這棟大樓閃閃發光的「皇冠」，為兩層樓高、占地5777平方呎的頂樓公寓，現在正以2500萬元的價格求售。

這座擁有五間臥室、五間浴室的豪宅位於第五大道170號的頂樓，建於1898 年，比熨斗大廈還要早四年。它也被稱為Sohmer鋼琴大樓，設立於此的Sohmer公司在1880年代成功推出第一架小型三角鋼琴。

蘇富比經紀人崔格利亞(Lawrence Treglia)表示，這是一棟真正的紐約老建築，金色穹頂尤其經典，每當人們看到熨斗大廈時，它總是出現在右側。

這棟具藝術風格的建築是由美國建築師梅尼克(Robert Maynicke)設計，20世紀初他在紐約市留下不少代表作，包括紐約時報原址柏路(Park Row)41號，以及第五大道200號(曾是玩具製造中心，設有獨特的金色人行道時鐘，現為Eataly 與Tiffany等公司所在地)。

第五大道170號曾是容納出版社等各類企業的商辦，千禧年之際改建為公寓。著名企業家與慈善家卡爾(Gregory C. Carr)於2001年以約750萬元購入，隨後進行翻修，他在接受CNN採訪時表示，該頂層公寓出售所得將用在莫三比克興建學校與幼稚園。

這座圓頂屋提供360度欣賞紐約天際線的景觀，圓頂正下方是一間設有酒吧推車的起居室；其他亮點包括設有天窗的開放式廚房兼餐廳、大理石紋浴室、私人屋頂露台，以及華麗的鑄鐵螺旋狀樓梯。

雖然第五大道170號不像它的三角形鄰居一樣被視為建築奇觀，但也擁有獨特、纖細的造型。這棟13層、120呎高的建築僅29呎寬，是為取代先前矗立在該處的一棟簡陋褐砂石建築而設計的。

紐約市 紐約時報

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