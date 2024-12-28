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亞塞拜然客機遭擊落 白宮：可能遭俄防空系統擊落

記者陳熙文／華盛頓報導
白宮國家安全溝通顧問柯比27日表示，初步跡象顯示在哈薩克附近墜毀的亞塞拜然航空客機，可能是遭俄羅斯防空系統擊落。圖為飛機殘骸。(美聯社)
白宮國家安全溝通顧問柯比27日表示，初步跡象顯示在哈薩克附近墜毀的亞塞拜然航空客機，可能是遭俄羅斯防空系統擊落。圖為飛機殘骸。(美聯社)

白宮國家安全溝通顧問柯比(John Kirby)27日表示，初步跡象顯示在哈薩克附近墜毀的亞塞拜然航空(Azerbaijan Airlines)客機，可能是遭俄羅斯防空系統擊落。

對於亞塞拜然航空客機疑遭誤認為烏克蘭無人機，因而被俄國飛彈擊落，柯比27日向記者表示，「我們看到一些初步的跡象，的確指向俄國防空系統擊落的可能性」；他指出，所掌握的證據不只民間流傳的飛機影像，但他沒有進一步說明。

柯比表示，美方已表明願意協助調查飛機失事原因。

美國國務院發言人米勒(Mathew Miller)27日指出， 國務卿布林肯(Antony Blinken)與烏克蘭外交部長西比哈(Andrii Sybiha)通話。

米勒說，兩人討論戰場上的最新動態，及美國支持烏克蘭對抗俄國的入侵；他們談及俄國殘暴的飛彈和無人機攻擊，及美國與盟友正提供對應的協助；米勒表示，布林肯重申美國堅定支持烏克蘭人民捍衛自己的自由。

亞塞拜然航空一架由巴西航空工業(Embraer)所製的190型客機，25日自亞國首都巴庫(Baku)起飛，預定飛往俄羅斯車臣共和國的首府格羅茲尼(Grozny)，卻在途中偏離航線，最後在哈薩克西部沿海城市阿克套(Aktau)附近墜毀；機上共67人，有38人罹難、29人生還，其中11名傷者正在加護病房接受治療。

有亞塞拜然政府的消息人士向歐洲媒體證實，一枚俄羅斯地對空飛彈導致該班機墜毀。

亞塞拜然航空公司27日根據初步調查宣布，飛機之所以墜毀，是由於外在的力量和技術干擾所致；亞國數位發展暨運輸部部長納比耶夫(Rashad Nabiyev)說，究竟是什麼武器造成干擾，將在之後的調查中做出認定。

亞塞拜然航空也宣布，斟酌飛行安全風險，暫停飛往七個俄國城市的航班；航班會在調查完成後復飛。

至於班機為何偏離航線，俄國聯邦航空運輸署(Rosaviatsia)署長亞德羅夫(Dmitry Yadrov)27日表示，烏克蘭的攻擊無人機當日正攻擊格羅茲尼和位於俄羅斯北奧賽提亞－阿蘭共和國(North Ossetia-Alania)首都佛拉迪卡夫卡茲(Vladikavkaz)的民用基礎設施，且格羅茲尼機場附近還有濃霧，能見度不佳，促使機場暫時關閉。

亞德羅夫指出，飛機機師嘗試過兩次著陸，最後決定離開，並試圖降落在里海對面的阿克套，現在仍在調查。

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