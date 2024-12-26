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不划算…獨棟住宅保費、房地產稅接近房貸 2014來最高

編譯潘勛／綜合報導
居民拿著地稅通知單，大喊吃不消。(路透)
居民拿著地稅通知單，大喊吃不消。(路透)

因為天災損害及房屋修繕成本上升，保險業者不斷調高房屋保險費；近些年房地產漲價，也拉高許多屋主應繳的房地產稅，讓擁屋人大喊吃不消，荷包大失血；這兩項因素讓很多人今年打消購屋念頭，今年成屋銷售量恐是1995年以來最糟糕。

華爾街日報(WSJ)報導，房屋保險費、房地產稅正在改寫擁有房屋、付出代價的計算方式。洲際交易所集團(Intercontinental Exchange, ICE)指出，今年9月，獨棟住宅的房貸帳戶裡存款，每月32%用在房地產稅及房屋保險，是2014年以來的最高比率。

對此感受到重擔的家庭數目雖少，但增加之中。ICE指出，在紐約州雪城、羅徹斯特兩地、內布拉斯加州奧馬哈(Omaha)、紐奧良(New Orleans)及邁阿密五大都會區，至少四分之一房貸借款人每月的房貸付款帳戶內，半數以上是用在繳房地產稅及保險費。該研究針對使用代管帳戶(escrow accounts)來支付房屋稅及保險費的借款人。

接連不斷的颶風洪水龍捲風等天災，重創多州社區，致使房屋保險費上漲。(美聯社)
接連不斷的颶風洪水龍捲風等天災，重創多州社區，致使房屋保險費上漲。(美聯社)

相較正常的房屋開銷，這些都會區房屋不是地稅高，就是房屋保險費很高，甚至兩者都高。

以全國來看，9%的獨棟住宅房屋貸款案件，房地產稅及保險費占其每月房貸付款超過半數；2014年底則還不到4%。

購屋人本就面臨屋價和房貸利率創史上紀錄，而房地產稅及保險費調高，讓他們更買不起，許多人因此放棄。

房貸利率會上下波動，但房地產稅及房屋保險費用上升後，並未出現逆轉跡象。

全美房屋銷售滑落，房價太高之外，購屋後的地稅及房屋保險費也節節上漲，購屋划不來。...
全美房屋銷售滑落，房價太高之外，購屋後的地稅及房屋保險費也節節上漲，購屋划不來。(美聯社)

一些趁房貸利率還處於史上最低時購屋或重新貸款的屋主，房地產稅及保險費經常成為始料未及又日漸沉重的負擔。

聯邦住房政策及促進組織「法赫」(Fahe)的執行長史都華(Joshua Stewart)表示，最岌岌可危的是靠固定收入生活的高齡屋主；他表示，即使那些老年人的房貸10、15或20年前就付完了，他們還是得按開銷的上升來精打細算，但沒想到房地產稅及保險費漲這麼多，真的讓他們感受到居住的負擔沉重。

保險 房地產 利率

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