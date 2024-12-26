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去南達科他州住1晚 就可申請為州民 事關投票權引起激辯

記者胡玉立／綜合報導
根據南達科他州規定，只要在該州住上一晚，就可申請成為州民，如此寬鬆的居住規定引起爭論。(美聯社)
根據南達科他州規定，只要在該州住上一晚，就可申請成為州民，如此寬鬆的居住規定引起爭論。(美聯社)

想成為南達科他州居民嗎？根據南達科他州規定，只要在該州住上一晚，就可申請成為州民，不僅可長期居住該州，還享有投票權。這樣寬鬆的居住規定已引起激辯；州立法機關去年通過居住法投票規定的修正法案，但今年又有人提議推翻該案。

南達科他州規定，只要住在露營地或飯店一晚，就可找專門協辦居住權的企業申請成為州民。南達科他州居民不用繳納個人所得稅，政府主要透過收取車輛登記費獲得額外收入。如此簡單就能成為州民，使得該州已成眾多無永久地址的長期旅行者最愛；反對聲浪隨之而起。根據統計，2024年南達科他州的總人口數約92萬4669人，在全美各州人口密度最低之一，地處人稀。

美聯社報導，有些人認為不該允許並未真正住在南達科他州的人擁有地方選舉投票權；但也有人認為要求居住更長時間才有權投票，將違反人人有權投票的原則。與此同時，康乃迪克州獲悉其居民可透過輕鬆取得南達科他州居住權來規避康州高額所得稅，已對此展開調查。

南達科他州因容易取得居住權，遊牧生活成為常態；房車公園和郵件轉運等企業應運而生。專為長期旅行者料理伙食的企業「南達科他州居住中心」(South Dakota Residency Center)老闆戈茨(Dane Goetz) 估計該州有逾3萬名長期旅行居民；他說：「這裡的主要概念是長期旅行和所謂『輪子莊園』；人們需要可以稱為家的所在，所以我們提供地址，他們則永遠都在移動中。」

在反對者要求下，共和黨控制的州議會2023年通過立法增加選民登記要求，包括須在該州居住30天(但不必連續居住)、有「實際固定永久住所」等。但今年稍早，要求撤銷2023年法律的法案在州參議會過關，在眾議會則陷入停滯。

在8月的一場立法會議上，有人形容該州居住權議題是「棘手政治問題」；共和黨州參議員波林(Jim Bolin)表示，「這樣的流動人口有多個住所、多個地址；這些人在地圖上很容易看到，但如何構成居住地幾乎無法明確定義，它存在著太多交叉點。」

南達科他州 投票 共和黨

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