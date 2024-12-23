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周末票房 音速小子3氣走獅子王：木法沙

編譯徐薏茹／綜合報導
電玩遊戲改編的「音速小子3」在假期檔家庭電影競賽中擊敗「獅子王：木法沙」，奪下北美票房冠軍。(美聯社)
電玩遊戲改編的「音速小子3」在假期檔家庭電影競賽中擊敗「獅子王：木法沙」，奪下北美票房冠軍。(美聯社)

「音速小子3」(Sonic the Hedgehog 3)在假期檔期的家庭電影競賽中擊敗「獅子王：木法沙」(Mufasa: The Lion King)，奪下北美票房冠軍。

「音速小子3」首映周末票房達6200萬元，觀眾反應熱烈，在影評網站爛番茄(Rotten Tomatoes)的新鮮度指數為86%，CinemaScore獲得A的佳績。

該系列由電玩遊戲改編，曾經是不被看好的電影類型，近年卻成為最可靠的吸金電影之一，前兩部「音速小子」的全球總票房超過7億元，第三部似乎有望超越前作，第四集已經在籌備中。

另一部動畫大片「獅子王：木法沙」的首映周成績則表現平平，國內票房僅3500萬元，低於預期。雖然該片的評價較低，在爛番茄的新鮮度僅56%，但在CinemaScore的觀眾評分仍有A-的水準。

「音速小子3」的票房幾乎是「獅子王：木法沙」的兩倍，而後者的製作預算超過2億元，迪士尼或許可以透過「獅子王」的8720萬元國際票房來彌補差距，「音速小子3」將在接下來幾周陸續在多數海外市場上映。

在傑夫福勒(Jeff Fowler)執導的「音速小子3」中，班許瓦茲(Ben Schwartz)再度為音速小子配音，其他配音演員包括柯琳維拉德(Colleen O’Shaughnessey)、伊卓瑞斯艾巴(Idris Elba)，金凱瑞(Jim Carrey)演出反派角色蛋頭博士(Dr. Robotnik)。

「獅子王：木法沙」由「月光下的藍色男孩」(Moonlight)製作人貝瑞詹金斯(Barry Jenkins)執導，配音陣容包括艾倫皮爾(Aaron Pierre)、小凱文哈里遜(Kelvin Harrison Jr.)、布露艾薇卡特(Blue Ivy Carter)、唐納葛洛佛(Donald Glover)、麥茲米克森(Mads Mikkelsen)等人，流行音樂天后碧昂絲(Beyoncé)再度回歸為娜娜配音。

新作是2019年強法夫洛(Jon Favreau)執導真人版「獅子王」的前傳，首集的全球票房達16億，「木法沙」的首映周票房遠不如前作首周的1億9100萬元。

迪士尼「獅子王：木法沙」首映周成績則表現平平，國內票房僅3500萬元，低於預期。...
迪士尼「獅子王：木法沙」首映周成績則表現平平，國內票房僅3500萬元，低於預期。(美聯社)

迪士尼 碧昂絲 預算

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