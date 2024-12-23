冷戰時期男童打錯電話 造就北美防空司令部聖誕傳統

北美防空司令部每年到了平安夜，都有大批志工和官兵接聽小朋友打來詢問「聖誕老人什麼時候會來我家？」、「我是在頑皮還是乖巧小孩名單？」之類的電話，而這項特別的傳統可追溯到1955年一通打錯的電話。(美聯社)

位於科羅拉多泉(Colorado Springs)的北美防空司令部(North American Aerospace Defense Command，NORAD)平日全天候監測空中威脅，但到了平安夜，志工們都在回答諸如「聖誕老人什麼時候會來我家？」、「我是在頑皮還是乖巧小孩名單？」之類的問題，而這項特別的傳統可追溯到1955年一通打錯的電話。

美聯社報導，時值美國與蘇聯冷戰初期，人們擔憂核子大戰隨時爆發。在司令部值班的空軍上校舒普(Harry W. Shoup)聽到緊急專用的紅色電話響起，接起來卻聽到一個小男孩的聲音，唸著一份聖誕願望清單。「他繼續說了一會兒，然後吸了一口氣說『嘿，你不是聖誕老人！』」舒普意識到解釋他是誰的話，小男孩的幻想可能破滅，因此便用低沉而愉快的聲音回答：「呵呵呵！是的，我是聖誕老公公。你是個好孩子嗎？」

舒普後來從小男孩的母親得知，他們是根據西爾斯百貨(Sears)的宣傳廣告撥電話給聖誕老人。但電話號碼顯然印錯了，因為舒普後來又接了數十通類似電話。

這個故事十分暖心，不過一些記者懷疑其真實性；或是說舒普純粹是為了公關目的，他看到工作人員在玻璃地圖上開玩笑畫上的聖誕老人，又希望提高部隊和公眾的士氣才出此主意，增進軍方形象，不至於看起來像是一群「不關心聖誕老人的勢利小人」。

無論真相如何，人們還是感激這個傳統的起源。舒普女兒科倫(Terri Van Keuren)表示父親之後收到來自世界各地的信件，寫著「謝謝上校你的幽默感」等字句。舒普於2009年去世。