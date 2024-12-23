拜登卸任前拚任命 終身職聯邦法官達235人 破川普紀錄

拜登總統任內任命的聯邦法官達235位。(美聯社)

目前還由民主黨掌控的參院 20日通過拜登 總統提名的聯邦法官人選，趕著讓即將卸任的拜登總統在四年任期內共任命235位聯邦法官，超過他前一任川普任內創下的紀錄。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，這次提名獲同意的法官，應是拜登任內最後一人；意味他離職時，共有一位大法官、45位上訴法院法官、187位聯邦地區法官，還有兩名聯邦國際貿易法院(U.S. Court of International Trade)法官獲得任命。

拜登21日在社媒X平台貼文表示，法官形塑人生；自己對那些呼應召喚為國服務的人，感到自豪，他將留下這項政績，留下自己任命的男、女法官而卸任。

參院多數黨領袖舒默投票前便表示，此為「創歷史」之舉，議事槌落下時，參院議事廳傳出喝采聲。

舒默表示，本屆參院多數黨在拜登任內同意的法官數目，比起過去數十年任何參院多數黨都要多，創下歷史紀錄；比川普任內多，比本世紀之內、回溯幾十年內，任何政府都要來得多。

參院司法委員會主席布魯門塔(Richard Blumenthal)表示，這項法官同意數字影響很深遠，因此民主黨覺得釋然。

這些聯邦法官都擁有終身職，因此成為拜登政績裡，最安全的一部分；川普下個月返回白宮 ，共和黨掌控參、眾兩院，會拆解部分拜登政績。

白宮聲明表示，這些男、女性法官有權維護基本人權，或者讓人權倒退；拜登總統對自己任命法官的紀錄感到自豪，同時感謝參院合作，達成這項歷史成就。

除了數目以外，拜登最感自豪的應是他選擇的法官類型。白宮凸顯他點選的人「專業又多元」，包括至少45位公設辯護人、25位民權律師、至少10位替勞工辯護的律師，還有曾經審判過移民法、都市法、被告一方的法官。