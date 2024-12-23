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能安心過節了 Stellantis俄州車廠「千人裁員」計畫喊停

編譯俞仲慈／綜合報導
斯特蘭蒂斯集團撤銷俄亥俄州吉普工廠裁員1100人計畫，員工不用擔心聖誕節前失去工作。圖為俄州車廠。(取自谷歌地圖)
斯特蘭蒂斯集團撤銷俄亥俄州吉普工廠裁員1100人計畫，員工不用擔心聖誕節前失去工作。圖為俄州車廠。(取自谷歌地圖)

跨國汽車巨頭Stellantis在前執行長下台後不到三周，突然宣布撤銷俄亥俄州吉普(JEEP)工廠裁員1100人計畫，員工終於可以放心過聖誕節

據路透報導，Stellantis發言人21日透過電子郵件公布聲明，原定明年1月5日起實施，針對俄亥俄州工廠大規模裁員計畫，暫時擱置。

今年11月Stellantis宣布自明年1月5日起，對吉普旗下俄州「托雷多南部組裝廠」(Toledo South Assembly Plant)裁員約1100人，並將原本兩班制減至一班制，視為因應銷售量下滑所採取的「恢復競爭優勢」行動。

全球第四大汽車集團Stellantis旗下擁有14個汽車品牌，包括吉普、雪鐵龍(Citroën)、公羊貨車(Ram Trucks)、道奇(Dodge)、克萊斯勒(Chrysler)、寶獅(Peugeot)、瑪莎拉蒂(Maserati)和歐寶(Opel)等。

不過受到全球汽車銷售低迷影響，今年第三季汽車銷售額下滑，光是北美市場銷量銳減42%，引發董事會部分成員對任職四年的執行長塔瓦雷斯(Carlos Tavares)經營策略的不滿，最終迫使他下台。

Stellantis聲明中表示，已經重新針對北美市場進行策略評估，因此撤銷裁員計畫，意味著原本可能失業的員工可望在新年後如期返回工作崗位，繼續日常工作，也為擔心未來生計的員工們帶來安慰。

Stellantis發言人進一步補充道，儘管裁員計畫曾一度列入時程，但目前來看，這項計畫有可能不會真正實施，這項說法進一步穩定員工情緒，也展現Stellantis面對市場變化時的彈性與應變立場。

報導指出，隨著全球汽車產業不斷變化，Stellantis正積極調整其策略方向，以確保公司的長期穩定發展；同時對於這項決定，員工們普遍表示歡迎和感激，期望Stellantis能夠繼續保持這種對員工負責態度，勞資雙方共同迎接未來挑戰。

裁員 俄亥俄州 聖誕節

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