未防範Zelle詐騙事件 聯邦機構控告3大銀行

聯邦控告三大銀行縱容歹徒利用支付平台Zelle詐欺，七年來消費者共有8.7億元被詐騙。（特派員黃惠玲／攝影）

消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)20日控告摩根大通 (JPMorgan Chase)、美國銀行(Bank of America)和富國銀行(Wells Fargo)，指稱這三家大銀行急於推出Zelle支付平台，導致反詐欺 的防護措施受影響、縱容詐欺，用戶安全受威脅，自2017年推出Zelle以來，顧客已損失超過8億7000萬元。

2017年以來 顧客已損失超過8.7億

紐約時報報導，Zelle是一款匯款應用程序，由美國七家最大的銀行共同擁有；訴訟稱，三大銀行急於推出Zelle是為了與Venmo和Cash App等其他支付應用程式較勁。

摩根大通、美銀、富國涉未保護用戶

華爾街日報指出，Zelle支付規模近來已超過 Venmo，2200多家銀行和信用合作社為顧客提供Zelle支付服務；但因詐欺增加而招致消費者、監管機構和議員批評；民主黨籍國會參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)甚至透過聽證會和信件向各銀行執行長施壓，要求解決 Zelle大量詐欺的問題。

CFPB主任喬普拉(Rohit Chopra) 說，顧客原本相信銀行會保護資金，但當遭金融犯罪分子攻擊時，他們只能自求多福。數千名用戶提出詐欺投訴，多半都被拒絕提供援助；網路和銀行均未能阻止詐欺。

Zelle：詐欺已大減 訴訟似與政治有關

訴訟稱，由於銀行疏忽，詐欺者得以開設和使用存款帳戶，銀行本可藉由分享詐欺和慣犯等相關資訊以採取措施嚇阻。負責運作Zelle平台的業者聲明，該平台詐欺行為已大減，99.95% 款項交付都沒有詐欺報告。

Zelle發言人透過聲明表示，CFPB發動此次訴訟的時機似乎是由政治因素所驅動，與Zelle本身無關。

CFPB在候任總統川普 (Donald Trump)下屆任期開始前加強執法和規則制定，引發國會共和黨議員批評，認為CFPB應該停止行動。

目前，川普尚未針對CFPB的新領導人提名，新任負責人或許會決定放棄對 Zelle 及其營運商所採取的法律行動。