假期人潮將至 陸空交通人數料創新高 AAA估1.19億人遠行

全美各地出行人潮即已開始湧現，美國汽車協會說，21日到元旦開車或搭車出門過節的人潮高峰。圖為20日亞特蘭大市高速路車流。(美聯社)

19日起，全美各地出行人潮即已開始湧現，今年年底假期陸路、空中交通人數可能創新高，美國汽車協會（AAA）預估1.19億美國人將搭車至少50哩，超過2019年的歷史紀錄；美國航空公司協會預期各會員公司總載客量5400萬，比去年多出6%。

AAA預估的是21日到元旦開車或搭車出門過節的人數，航空公司協會估算的期限是19日到元月6日星期一搭機旅行的人數。氣候因素可能讓機場延誤問題變得嚴重；根據氣象報告，東北部周末將有暴風雨，南部地區聖誕節 前夕與聖誕節也有暴風雨。

航空公司最忙碌的日子是20日到22日，以及12月26、27和29日，聖誕節和元旦日反而搭機人數沒那麼多。今年的感恩節 ，航空公司的生意遠不如前。

運輸安全局預估，元月2日前的假日期間，通過機場安檢門的乘客人數將達4000萬。AAA說，出遠門度假的人，約有90%不是開車就是搭車。AAA發言人狄亞茲(Aixa Diaz)說，空中交通現在確實繁忙，但多數人還是開車到目的地，「每個假期都是這樣」。

汽油價格跟去年差不多。AAA說，19日全國均價每加侖3.05元，比去年3.08元小跌。電動車的電價平均1度(kilowatt hour)35分錢，但各州差異很大。

運輸資料公司INRIX說，放假期間高速公路的平均車速比平常要慢30%，周日更慢，波士頓、紐約、西雅圖和華府等大都會 區，道路壅塞會比其他地方更厲害。