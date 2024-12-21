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政府免關門 參院通過新版臨時支出法案 待拜登簽署生效

機場排長龍…聯邦政府若關門 衝擊數千萬出遊民眾

記者顏伶如／綜合報導
運輸安全管理局估計，今年12月19日至明年1月2日之間，累計近4000萬遊客將在機場通過安檢，比一年前同期人數增加約6.2%。圖為乘客在波士頓洛根機場辦理登機手續。(美聯社)
運輸安全管理局估計，今年12月19日至明年1月2日之間，累計近4000萬遊客將在機場通過安檢，比一年前同期人數增加約6.2%。圖為乘客在波士頓洛根機場辦理登機手續。(美聯社)

眾院20日傍晚在政府經費用罄前約六小時通過臨時開支法案，讓聯邦機構驚險避過關門的危機，倘國會沒能在20日期限通過預算法案，聯邦政府21日0時1分起便要關門，數千萬美國民眾年底假期出遊計畫受到衝擊。

運輸安全管理局(TSA)估計，今年12月19日至明年1月2日之間，累計將近4000萬遊客將在機場通過安檢，比一年前同期人數增加約6.2%。

運輸安全管理局發言人藍斯頓(R. Carter Langston)19日說，萬一聯邦政府關門，運輸安全管理局絕大多數必要員工(essential employees)將持續上班，只不過暫時沒有薪水可領。

不過，紐約時報報導，如果某些安檢人員因為無薪可領導致經濟困難無法到班，如同2018年至2019年間聯邦政府關門期間出現狀況一樣，遊客在機場過安檢時恐將遇到大排長龍。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)18日發表聲明說，引發具有破壞力的政府關門，將對年底假期準備與親人團圓的家庭造成傷害。

隸屬於聯邦航空總署(Federal Aviation Administration，FAA)的全美1萬4000多名航空交通管制員(Air Traffic Controller，ATC)以及6萬多名運輸安全管理局人員都屬於必要員工，政府關門期間將持續工作，但無薪可領。

美國鐵路公司(Amtrak)屬於獨立運作機構，並不是公家機關，聯邦政府關門期間將正常運作。

簽政申請、護照核發並不會立即受到聯邦政府關門影響，美國國籍暨移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)及國務院領事事務局(Bureau of Consular Affairs)運作經費來自於收取規費，不像其他計畫必須仰賴國會預算撥款。

聯邦政府關門期間，國家公園管理局(National Park Service，NPS)轄下絕大多數國家公園將停止開放。

陸、海、空入境點將持續運作，移民官、邊境巡邏員與海關持續上班。

運輸安全管理局估計，今年12月19日至明年1月2日之間，累計近4000萬遊客將在...
運輸安全管理局估計，今年12月19日至明年1月2日之間，累計近4000萬遊客將在機場通過安檢，比一年前同期人數增加約6.2%。圖為乘客通過丹佛國際機場檢查站。(美聯社)

政府關門 聯邦政府 預算

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