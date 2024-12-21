我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒性生活？專家發現不只心理「壓力山大」 生殖器還可能萎縮

政府免關門 參院通過新版臨時支出法案 待拜登簽署生效

涉割喉殺害2健行少女 印州男被判刑130年

記者胡玉立／綜合報導
印第安納州德爾菲鎮2017年發生的兩名少女命案，兇嫌艾倫(中)被法官判處130年監禁的最高刑期。(美聯社)
印第安納州德爾菲鎮2017年發生的兩名少女命案，兇嫌艾倫(中)被法官判處130年監禁的最高刑期。(美聯社)

現年52歲的印第安納州男子艾倫(Richard Allen)，因被判定在2017年2月殺害一名13歲及一名14歲少女，20日被法官判處130年監禁的最高刑期。這兩名家住德爾菲(Delphi)的少女是在冬季健行時失蹤，次日被人發現遭割喉殺害。人口約3000人的德爾菲小鎮，多年來因此案而籠罩在陰影下。

陪審團在11月11日裁定，艾倫犯下兩起謀殺罪和兩起企圖綁架謀殺罪，殺害了13歲的艾碧蓋兒·威廉斯(Abigail Williams)和14歲的莉伯蒂·日耳曼(Liberty German)。

20日，該案特別法官、卡羅爾郡(Carroll County)高等法院法官法蘭·格爾(Fran Gull)對艾倫四項謀殺罪中的兩項作出判決，每項罪名最高可判處65年徒刑，且連續服刑。量刑聽證會僅持續不到兩小時。

郡警長利格特(Tony Liggett)說：「毫無疑問，正義已在今天得到伸張。」艾倫的辯護律師打算上訴並要求重審。

艾倫是在2022年10月被捕，當時他在距離郡法院幾條街的一家藥房擔任調劑員，距離凶殺案已發生已五年多。

原本已成懸案的該案重新找到兇手，警方歸功於一位退休州政府工作人員2022年9月協助整理調查線索時，發現了放錯位置的證據並知會當局。

卡羅爾郡檢方在審判艾倫的結案陳詞中告訴陪審團，艾倫持槍強迫兩名少女離開健行小徑，打算強姦她們，但一輛貨車路過讓他改變計畫，他割斷了她們的喉嚨。兩名少女屍體之間發現一顆來自艾倫0.40口徑西格紹爾(Sig Sauer)手槍的未用子彈。

檢方還稱，少女日耳曼錄製的模糊手機影片中，可聽到艾倫的聲音，他在兩名少女過橋後要他們「下山」；艾倫也曾多次親自透過電話和書面承認自己的犯行。

但艾倫的辯護律師辯稱，艾倫的供詞不可靠，因為他面臨嚴重精神健康危機，承受被隔離關押的壓力和其他犯人的嘲笑。辯方請來的精神科醫生也作證說，單獨監禁數月可能使人精神錯亂。

退休 印第安納州

上一則

賓州也有「伯利恆」 摩拉維亞教徒以蠟燭、愛筵慶祝聖誕

下一則

天價帳單 大腸鏡檢查醫院竟開價1.9萬

延伸閱讀

事發5年才被逮 印州男割喉殺2少女被判刑130年

事發5年才被逮 印州男割喉殺2少女被判刑130年
研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？

研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？
場邊人語／比爾獵獅 營造優勢

場邊人語／比爾獵獅 營造優勢
華為有隱形工廠護身...3中企大買美設備 建10幾座晶片廠

華為有隱形工廠護身...3中企大買美設備 建10幾座晶片廠

熱門新聞

OpenAI前雇員巴拉吉11月在舊金山住宅內自殺身亡，目前官方裁定為自殺。(取自X平台)

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

2024-12-14 21:20
佛羅里達州一家IHOP連鎖餐廳加盟店的女服務生，因為看到遊民餓肚子，好心免費提供一份餐點，竟然因此被雇主開除。(美聯社)

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

2024-12-15 19:22

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

2024-12-15 15:14
裴洛西在大公宮殿大理石樓梯前拍攝團體照時，緊握著德州共和黨眾議員麥考爾的手(紅圈圈起處)。(擷自X@USEmbLuxembourg)

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

2024-12-14 16:19
女星琳達·卡特（左三）貼出與拜登總統（左二）、第一夫人吉兒（左一）等人在白宮的合照，引發熱議。（擷自Instagram@reallyndacarter）

這個身體距離？女星貼與拜登合照引熱議 第一夫人站超遠

2024-12-19 16:27
在月初甘迺迪中心榮譽獎的頒獎儀式上，拜登夫婦(左一、左二)起立鼓掌，但和賀錦麗(右二)、任德龍夫婦完全沒有互動。(節取自New York Post影片)

不滿拜登被拉下 吉兒想報復裴洛西、賀錦麗？零互動畫面曝光

2024-12-20 01:20

超人氣

更多 >
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單
哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了

哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了