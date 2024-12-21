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營運40年 派對用品連鎖店Party City無預警熄燈

編譯周芳苑／綜合報導
有40年歷史、在全美擁有數百家門市的派對和氣球用品連鎖業者Party City，20日突然宣布倒閉，當天立即停止營運，且員工不會收到遣散費，而且福利終止。(美聯社)
有40年歷史、在全美擁有數百家門市的派對和氣球用品連鎖業者Party City，20日突然宣布倒閉，當天立即停止營運，且員工不會收到遣散費，而且福利終止。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，在全美擁有數百家門市的派對和氣球用品連鎖業者Party City將關閉所有店面，40年營業畫下句點。

Party City執行長利特溫(Barry Litwin)20日透過視訊會議對員工宣布，公司將立即停止營運，當天是最後一個營業日。員工不會收到遣散費，而且福利終止。

利特溫說， Party City盡最大努力仍不足以克服財務挑戰，只能倒閉；通貨膨脹導致營運成本上升、而消費者也減少開支。

PartyCity即將倒閉的消息幾周前就已在員工間流傳。20日當天，部分Party City商店員工收到通知，將於2月28日關店，屆時員工將被解雇。

這家總部位於新澤西州的公司四個月前宣布由利特溫接任執行長，以強化財務健康為首要任務，到任一個月公司退出破產保護。

Party City於2023年1月宣布破產；2022年底至2024年8月關閉80多家門市，保留800多家繼續營業，不過有8億餘元債務，獲利備受壓力。

據一名前Party City員工稱，公司產品開發團隊兩周前參與供應商年度旅行，突被召回並被告知立即回家，理由是公司已停止付款給該供應商，旅行有安全風險；這個消息在PartyCity內部群組中迅速傳開，員工對缺乏溝通感到憤怒。

有員工稱，管理層稍早還對公司整體業務表示樂觀，如今員工們措手不及。

利特溫在20日與員工談話時對於缺乏溝通表達歉意。

Party City是全美最大派對用品商店，截至2021年約有6400名全職員工和1萬100名兼職員工。

在電子商務網站和快閃概念等激烈競爭下，Party City經營陷困境，亞馬遜等大型連鎖零售商競爭更是雪上加霜，還必須因應成本上升和氦氣短缺問題，氣球業務受衝擊。

生活成本上升，顧客可支配支出減少，今年許多零售商破產。Coresight Research數據顯示，全美大型連鎖店今年關店數目預計將創2020年以來新高。

破產 氣球 零售商

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