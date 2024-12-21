我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒性生活？專家發現不只心理「壓力山大」 生殖器還可能萎縮

政府免關門 參院通過新版臨時支出法案 待拜登簽署生效

女無證客遇路怒遭槍殺 遺體被切割轉賣1603元

記者顏伶如／綜合報導
圖為北德克薩斯大學健康科學中心。(取自官網)
圖為北德克薩斯大學健康科學中心。(取自官網)

國家廣播公司(NBC)19日報導，21歲委內瑞拉女子阿瑞瑪‧維里葛斯(Aurimar Iturriago Villegas)，2022年9月從美墨邊境非法入境美國，找到工作後將工資寄回故鄉讓母親蓋新家，但抵達德州才兩個月卻在路怒(road rage)事件裡遭人開槍射殺。兩年之後，維里葛斯的母親才知道，女兒的遺體被當地政府捐給醫學院，未遭子彈擊中的部位都被切割轉賣，軀體售價900元，雙腿賣703元，剩下部分火化之後葬在達拉斯一處墳場。

報導指出，艾瑞莉絲‧維里葛斯(Arelis Coromoto Villegas)原本想辦法讓女兒遺體運回委內瑞拉安葬，兩年後卻發現遺體早就已被以科學之名，送到位於沃斯堡(Fort Worth)的北德克薩斯大學(University of North Texas，UNT)健康科學中心(Health Science Center)，並且被轉賣。

艾瑞莉絲受訪時說：「這是非常痛苦的事情。」她說，女兒不是小動物，不應該遭到屠宰般的切割。

報導指出，阿瑞瑪的遭遇與金錢有關；全美各地弱勢族群的遺體經常受到不當對待，完全不顧家屬意願。隨著毒品問題氾濫、遊民人數激增以及家庭分散日趨普遍，地方政府官員面對數量龐大的無人認領屍體，幾乎束手無策。某些無名屍被埋在窮人墳場(paupers' fields)，某些遺體則在沒有家屬同意的情況下擅自被送到醫學院、生物科技公司或遺體仲介買賣機構。

根據財務紀錄，阿瑞瑪是2019年以來被送到北德克薩斯大學健康科學中心的2350具遺體之一，因為兩個郡縣與學校訂有合作協議，健康中心每年因此獲利250萬元，地方政府則省下數十萬元火化、安葬開銷。

邊境 非法入境 德州

上一則

美遣返3關塔那摩灣囚犯 2人涉峇里島恐襲

下一則

科州委國移民夫妻 遭委國黑幫入室虐打、拔指甲劫財

延伸閱讀

疑模仿槍殺健保高管嫌 密州男持刀刺傷公司總裁

疑模仿槍殺健保高管嫌 密州男持刀刺傷公司總裁
無證客遭槍擊死亡後 遺體被捐給醫學院解剖並切割轉賣

無證客遭槍擊死亡後 遺體被捐給醫學院解剖並切割轉賣
1議員槍殺議員同事 喬治亞分離地區議會驚爆槍案

1議員槍殺議員同事 喬治亞分離地區議會驚爆槍案
民調：41%年輕選民可接受湯普森被槍殺

民調：41%年輕選民可接受湯普森被槍殺

熱門新聞

OpenAI前雇員巴拉吉11月在舊金山住宅內自殺身亡，目前官方裁定為自殺。(取自X平台)

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

2024-12-14 21:20
佛羅里達州一家IHOP連鎖餐廳加盟店的女服務生，因為看到遊民餓肚子，好心免費提供一份餐點，竟然因此被雇主開除。(美聯社)

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

2024-12-15 19:22

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

2024-12-15 15:14
裴洛西在大公宮殿大理石樓梯前拍攝團體照時，緊握著德州共和黨眾議員麥考爾的手(紅圈圈起處)。(擷自X@USEmbLuxembourg)

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

2024-12-14 16:19
女星琳達·卡特（左三）貼出與拜登總統（左二）、第一夫人吉兒（左一）等人在白宮的合照，引發熱議。（擷自Instagram@reallyndacarter）

這個身體距離？女星貼與拜登合照引熱議 第一夫人站超遠

2024-12-19 16:27
在月初甘迺迪中心榮譽獎的頒獎儀式上，拜登夫婦(左一、左二)起立鼓掌，但和賀錦麗(右二)、任德龍夫婦完全沒有互動。(節取自New York Post影片)

不滿拜登被拉下 吉兒想報復裴洛西、賀錦麗？零互動畫面曝光

2024-12-20 01:20

超人氣

更多 >
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單
哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了

哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了