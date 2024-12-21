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科州委國移民夫妻 遭委國黑幫入室虐打、拔指甲劫財

編譯陳韻涵／綜合報導
一對居住在科羅拉多州奧羅拉市公寓社區Edge of Lowry的委內瑞拉移民夫妻，17日凌晨遭委國黑幫「阿拉瓜火車」成員綁架虐打、拔指甲，錢財也被洗劫一空；警方事後逮捕19名嫌犯。(路透)
一對居住在科羅拉多州奧羅拉市公寓社區Edge of Lowry的委內瑞拉移民夫妻，17日凌晨遭委國黑幫「阿拉瓜火車」成員綁架虐打、拔指甲，錢財也被洗劫一空；警方事後逮捕19名嫌犯。(路透)

科羅拉多州奧羅拉市(Aurora)一對委內瑞拉移民夫妻，17日凌晨遭委國黑幫「阿拉瓜火車」(TdA)成員綁架虐打、拔指甲，住處錢財也被洗劫一空；警方事後逮捕19名嫌疑人，受害人送醫治療後已無大礙。

每日郵報(Daily Mail)報導，委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua或譯Train of Aragua，簡稱TdA)以暴力搶劫、販毒聞名，遭約15名TdA武裝分子17日凌晨強行進入這對男女受害者位於奧羅拉市集合住宅Edge of Lowry的住處，脅迫他們進入另一處住宅。

這對夫妻遭關押期間，被綑綁、毆打、持槍痛扁等殘酷虐待，指甲甚至被拔下。

執法單位的消息人士告訴「每日郵報」，武裝幫派成員試圖敲詐這對夫婦，要求他們的家屬支付贖金。

警方證實，這對夫婦遭受折磨時，其他嫌犯洗劫了他們的公寓。

這對夫婦重獲自由後隨即報警，警方大舉出動，逮捕至少19名嫌疑犯。

奧羅拉警察局長張伯倫(Todd Chamberlain)表示，這「無疑是一起幫派事件」，至少19名嫌疑人因為這宗武裝入室盜竊和綁架事件而遭拘留，相關指控罪名仍待調查。

有線電視新聞網(CNN)報導，加害者與被害人都是委內瑞拉移民，有些人可能沒有合法身分證件。

警方表示，Edge of Lowry案件的加害人是委內瑞拉移民，但警方並未將他們與控制丹佛(Denver)郊區至少三棟公寓的南美幫派作關聯。

當地電視台引述一名警員的說法報導，「就是TdA，這是他們會做的事，拔指甲、斬手指」。

兩個月前的另一起案件中，被害男子的手指被砍下。

今年8月，TdA武裝分子闖進與委籍夫婦綁架事件中同一棟公寓的影片曝光後，Edge of Lowry成為全國頭條新聞。

Edge of Lowry是邪惡的委國黑手黨在奧羅拉接管的三棟公寓之一，該幫派透過沒收閒置公寓並違法出租給移民來控制財產；這些空屋被用來販毒、賣淫，其中不乏未成年性交易。

移民 集合住宅 科羅拉多州

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