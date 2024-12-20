移民增加 2024年全美總人口3.4億創23年新高

人口普查數據顯示，在移民推動下，美國人口今年增長1%，總人口超過3.4億人，人口成長為2001年以來最快。圖為紐約市曼哈頓華埠民眾慶祝農曆新年。(路透)

根據聯邦人口普查局19日公布的數據，2024年美國總人口達3億4000多萬，比去年增加1%，成長率創23年新高， 移民 為人口增長的主力，有16州靠移民增加才避免人口負成長；聯邦疾病防治中心(CDC )也在同一天公布美國人的預期壽命去年延長至78.4歲，創新冠疫情 以來新高，而一度奪走大量人命的新冠(Covid)疫情已從全美第四大死因降至第十。

16州靠移民避免人口負成長

美國女性的預期壽命仍遠高於男性，女性為81歲，而男性略低於76歲。

普查局19日表示，今年的人口成長率，與2021年新冠疫情高峰期的0.2%大異其趣。

普查局資料顯示，今年新移民人數280萬，把獲人道庇護的難民數也算進去，全國人口從2023到2024年增加了330萬人，其中280萬人為跨國移民，占84%，明顯多於2023年230萬移民淨增人數，以及2022年的170萬人。

全國新生嬰兒總數比死亡人數多51萬9000人，比起2021年的歷史低點14萬6000人，雖然大幅增長，但仍遠低於過去幾十年的盛況。

智庫布魯京斯研究所統計學家弗瑞(William Frey)說，移民不僅對全國意義重大，對每一州也有重大影響，有16州全靠移民，填補了死亡或外移人口，若無新移民，就會成為人口淨流失的州。

德州及佛州 人口增速冠亞軍

2020年以來，占美國總人口三分之一的南部各州是人口增速最快的地方，2024年也不例外，吸收了180萬人，高於其他各州的總和，其中德州和佛羅里達州各增加56萬2941和46萬7347人，分居冠、亞軍，華府特區增加率2.2%，則為「增速霸王」。

擁有 8000萬居民的西部地區是第二個成長最快的地區，淨增約68萬8000人，占總人口的0.9%，絕大多數是國際移民；該地區透過國際移民淨增了66萬7794人。

東北地區人口成長率為0.76%，總人口5780萬，淨增加43萬5000人；該地區有19萬2109人外移，而因國際移民而增加了56萬7420人，代表如果沒有國際移民，東北地區的人口將萎縮。

中西部地區的人口成長是最慢的，居民淨增加41萬，約占總人口6950萬的 0.6%，國際移民淨增加了40萬6737人。

全國只有三州人口負成長。這三州是密西西比、佛蒙特和西維吉尼亞，不過流失量不大，127到516人不等。

弗瑞說，雖然入境尋求庇護或人道接納的移民也列入人口統計，前述數字顯示，美國有一大片土地靠移民維持人口的成長，否則就會成為成長緩慢，甚至負成長的地方。

弗瑞說，今年從東西岸大城如加州和紐約州搬到佛州、德州等「太陽帶」興旺州的趨勢已見緩和，比新冠疫情大流行期間緩和了許多。

不過，新澤西都市計畫專家札克如斯基(Alex Zakrewsky)認為，近10年來大量人口南移，一改過去幾十年來西南部移民最盛的趨勢，從美國人口分布走勢的角度看，仍堪稱「震撼彈」。

CDC：預期壽命 延長至78.4歲

另一方面，CDC報告顯示2023年出生的人預期壽命(life expectancy at birth)為78.4歲，較2022年的77.5歲延長了將近一歲。

國家衛生統計中心(National Center for Health Statistics)統計學家科查內克(Ken Kochanek)是報告的合著者，他表示，今年壽命延長0.9歲，這在疫情爆發之前從未出現。

去年因新冠肺炎死亡人數大幅減少，根據最新報告，新冠肺炎是2022年全美第四大死因，到2023 年排名第十。CDC今年8月報告稱，去年新冠肺炎死亡人數7萬6000多人，2020年死亡人數則超過35萬人。