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拜登任內最後出訪 1月赴教廷見教宗方濟各

記者張聲肇／綜合報導
拜登希望任滿前再訪問教廷，會見教宗方濟各。圖為拜登(右)今年6月訪問教廷時，與教宗的親密互動。(路透)
拜登希望任滿前再訪問教廷，會見教宗方濟各。圖為拜登(右)今年6月訪問教廷時，與教宗的親密互動。(路透)

美聯社19日引述三個消息來源說，白宮很快就會宣布拜登卸任前最後一次出訪， 預定1月前往教廷，會見教宗方濟各(Pope Francis)。

對此，白宮官員和教廷發言人布儒尼(Matteo Bruni)都不表意見。後者說，教廷的政策是，教宗接見外國元首的消息，接見前幾天才會公布。

美國總統離任不到一個月還出訪的案例不多，國務院紀錄顯示，老布希總統(George H.W. Bush)1993年元月訪問莫斯科，簽署核武協議，也到巴黎和時任法國總統密特朗討論波斯尼亞戰事。拜登和老布希都是「一任」總統。

拜登是羅馬天主教徒，今年到義大利出席七大工業國集團會議時，曾抽空私訪教宗。2021年他也曾到教廷，和方濟各就氣候變遷、貧困、新冠病疫等議題，廣泛交換意見。兩人的對話，觸及拜登長子波‧拜登2015年癌症去世的私事，也就如何優雅老去，互開玩笑。

拜登支持婦女墮胎權，也贊同同性戀婚姻，得罪不少美國主教，激進的教會領袖還主張不讓他參加天主教的聖餐儀式。經過2021年那場深入對話，拜登說教宗都說他是「好教徒」，該領聖餐。

拜登 教宗 方濟各

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