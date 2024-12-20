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與調查團特檢有一腿…川普喬州介選案檢察官 被解除起訴任務

記者顏伶如／綜合報導
起訴川普干預選舉罪的喬治亞州富頓郡地區檢察官威利斯。(美聯社)
起訴川普干預選舉罪的喬治亞州富頓郡地區檢察官威利斯。(美聯社)

喬治亞州富頓郡(Fulton County)地區檢察官威利斯(Fani Willis)去年對前總統川普提出干預喬州2020年選舉的13項重罪起訴，但後來威利斯與調查團隊特別檢察官韋德(Nathan Wade)爆發地下情、遭控不當雇用涉嫌利益衝突，19日遭喬州上訴法院裁定解除干預選舉案職務。美聯社報導分析，這對官司纏身的川普來說堪稱又一次勝利，川普卸任後同時遭到多件刑事起訴，政治前途與人身自由一度岌岌可危。

威利斯與韋德的緋聞案曝光之後，喬州干預選舉訴訟暫停數月。韋德在威利斯聘用之下加入調查團隊。

喬州上訴法院合議庭19日以2票對1票表決，裁定解除威利斯原本負責的川普干預選舉案起訴任務。合議庭指出，檢察官因為行為不當而遭解除任務並不常見，但這是一件罕見案件，出現不當行為即構成取消資格，「沒有其他補救措施足以恢復社會大眾對司法公正的信心」。

起訴川普干預選舉罪的喬治亞州富頓郡地區檢察官威利斯(左)，因為與調查團隊特別檢察...
起訴川普干預選舉罪的喬治亞州富頓郡地區檢察官威利斯(左)，因為與調查團隊特別檢察官韋德(右)爆發地下情，喬州上訴法院19日裁定解除她在本案的職務。(路透)

威利斯辦公室表示，考慮對喬州最高法院(Georgia Supreme Court)提出上訴。

川普對福斯數位新聞(Fox News Digital)說，喬州案件不應該繼續進行。

川普即將就職，美聯社分析，對現任總統提出刑事起訴幾乎根本不可能。最高法院今年判決也為川普上台之後的所有「公務行為」(official acts)提供豁免權。

司法部任命的特別檢察官史密斯(Jack Smith)原本對川普提出擅自帶走機密文件、干預2020年大選的兩件聯邦刑事起訴，但數周之前均已撤案。

川普遭控2016年大選期間付給緋聞對象「封口費」時偽造商業紀錄，今年5月被紐約陪審團裁定34項罪名全數定罪，但川普在今年11月大選贏得勝利之後，紐約州高等法院法官默欽(Juan M. Merchan)便裁定延後宣判刑期。

川普 喬州 緋聞

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