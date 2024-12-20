WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

華爾街日報報導，拜登總統(右)持續受到親信顧問芮契提(左)等人嚴密保護，讓外界很難直接與拜登接觸。(美聯社)

華爾街 日報(WSJ)19日以一則採訪近50人的爆炸性長篇報導，驚爆拜登 總統過去四年任期內，如何因明顯衰老而被身邊一群親信顧問和幕僚「團團守護」；他們為了遮掩拜登迅速衰敗的事實，設下重重限制，試圖美化他的外在形象；白宮 施政在此保護機制下勉強按常軌運行，甚至讓拜登得以繼續競選連任，直到今年6月，拜登與前總統川普的電視辯論直播失利，兵敗如山倒，拜登終於在7月宣布退選。

怕凸顯拜登老態 親信減少吉兒拉票行程

這篇報導一開始即提到，早在2021年拜登以史上最年長總統身分入主橢圓形辦公室之前，拜登「守護團隊」即擔心年紀小拜登八歲的妻子吉兒．拜登(Jill Biden)「精力充沛」地為拜登拉票，反將凸顯拜登的遲緩和脆弱，讓他「看來很糟」。因此2020年大選期間，拜登團隊即試圖減少吉兒在全國舉行的拉票活動次數。

拜登總統(左)2023年8月與夫人吉兒一同搭機回到華府，下機時吉兒緊緊跟著拜登。(美聯社)

由於拜登在新冠疫情最嚴重時期開始擔任總統，白宮內部加強「保護文化」、限制他人與拜登面對面互動、以防他染疫，作法無可厚非，但在疫情下構建出來的「保護殼」從未完全拆卸，還因他年紀愈來愈大而更加堅硬不摧。

該保護機制導致拜登與其內閣成員、國會委員會主席和其他高層官員的關係，異常疏遠；也讓拜登免受美國公眾的監督，就連國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)和財政部長葉倫(Janet Yellen)等掌握要權的閣員，與拜登的互動都變得愈來愈少。一些國會領袖在美國災難性地從阿富汗撤軍等關鍵時刻，也幾乎沒有機會與拜登交換意見。

但白宮發言人貝茨(Andrew Bates)表示，拜登每天都會與內閣成員對話。

多名前高級內閣助理描述拜登的白宮呈現一種「自上而下」的動態：白宮發布決策並期望內閣機構執行決策，而不是讓內閣部長積極參與決策過程；其中一些人表示，他們很難辨別年邁且強烈偏好核心圈子的拜登，有多大程度被孤立。

拜登總統2021年在白宮會見到訪的印度總理莫迪，手持自己事先寫好的發言重點。(美聯社)

華爾街日報指出，拜登持續受到親信顧問芮契提(Steve Ricchetti)、國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)和國家經濟委員會主席布雷納德(Lael Brainard)等人的保護，他們被安排擔任「總統應該擔任的角色」。拜登執政四年期間，不論旅行或向公眾發表演說，始終有一小群幕僚圍在他身邊，攜手「嚴嚴實實護著他」，情況與其他當代總統明顯有別。

親信請來發聲教練 改善拜登顫抖嗓音

然而，拜登的衰老很難忽視或被全面掩蓋。去年，調查拜登處理機密文件的特別檢察官許景(Robert K. Hur)和拜登進行訪談之前，拜登一直記不住團隊與他討論過的「台詞」。拜登團隊特別請好萊塢錄音室大亨、競選聯合主席卡森伯格(Jeffrey Katzenberg)找一名發聲教練，以改善拜登顫抖和衰弱的聲音。

拜登總統去年6月在美國空軍官校畢業典禮準備離開講台時，疑似絆到地上沙袋而摔倒，雖然很快在隨扈攙扶下站起來，但立即成為頭條新聞。圖左下角即為疑似「肇事」沙包。(美聯社)

跡象顯示，拜登因為高齡，早在他任期最初幾個月就需要調整繁重的總統日程。官員注意到，若會議時間太長，拜登就會感到疲倦，還會犯錯；因此有時會議可能因為拜登需要休息而完全取消。一名國家安全官員曾在2021年向幕僚解釋為何需要重新安排會議；對方說：「他有好日子，也有壞日子；今天是個壞日子，所以我們明天再解決這個問題。」

6月27日拜登與川普公開電視辯論那天對拜登來說，顯然是個壞日子。而在拜登準備卸任之際，民調顯示，他的支持率創下歷史新低。