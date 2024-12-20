威州校園槍擊案外案 加州男曾與兇嫌約定攻擊政府大樓 被緊急繳械

威斯康辛州麥迪遜教會學校槍擊案15歲女槍手娜塔莉‧洛普諾生前曾和父親到靶場練習飛靶射擊。(Jeff Rupnow臉書)

調查人員指出，日前犯下威斯康辛州 麥迪遜教會學校槍擊 案的15歲女槍手，原本計畫和一名20歲的加州 男子一起「大開殺戒」。兩人透過網路約定，她到學校開槍，他則用槍械炸藥攻擊政府大樓。

據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，娜塔莉‧洛普諾(Natalie Rupnow)在16日當天攜帶兩把槍到麥迪遜市私立基督教「豐盛生命基督教學校」(Abundant Life Christian School)，射殺了一名教師和一名女學生，還造成另外二人重傷。而她本人則在警方趕到之前，自我了結。

警方後來搜查洛普諾的電腦，發現她和加州卡爾斯巴德鎮(Carlsbad)20歲男子帕芬朵夫(Alexander Paffendorf)的對話紀錄。該男在對話中透露他計畫攻擊政府大樓。但不知何故，他並未執行。警方報告中並未詳細說明帕芬朵夫的攻擊計畫和目標。

加州法官17日以帕芬朵夫對社會及本人構成立即威脅為由，緊急勒令他向警方繳交所有槍械和彈藥。

被殺害的兩名死者，其中一人是14歲的露比·魏嘉拉(Rubi Patricia Vergara)；校方公關主任魏爾斯(Barbara Wiers)說她從幼稚園就在該校就讀，「深愛閱讀，喜歡藝術與歌唱，在家庭唱詩班擔任風琴手。」另一名被害人是42歲的教師魏斯特(Erin Michelle West)。

麥迪遜警察局長巴恩斯(Shon Barnes)說，警方還在網路上搜尋有關情資，並訪談兇嫌家長與同學，希望釐清犯案動機。警方不明她是否有「特定目標」，也不清楚是否「預先計畫」犯案。

他說，警方還沒決定是否對兇嫌的家長提出犯罪指控，不過警方調查時，「他們很合作」。

洛普諾夫妻(Jeffrey and Mellissa Rupnow)已離婚，共同監護女兒，女兒主要和父親同住。離婚紀錄顯示，女兒2022年曾接受治療，但未說明何故。