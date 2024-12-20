提供非法類鴉片處方箋用藥 助長藥物氾濫上癮 CVS藥局挨告

司法部18日對CVS連鎖藥局提出告訴，指控該公司明知一些類鴉片處方箋為非法，還提供藥物，再向聯邦健保機構請款，助長全國類鴉片藥物濫用及上癮。(美聯社)

司法部 18日對CVS連鎖藥局 提出告訴，指控該公司明知一些類鴉片處方箋為非法，還提供藥物，再向聯邦健保機構請款，助長全國類鴉片藥物濫用及上癮。

路透(Reuters)報導，遞交給羅德島州普羅維登斯(Providence)聯邦法院的訴訟狀指控CVS從2013年10月到現在，一直違反聯邦「列管藥物法」(Controlled Substances Act)，讓一些類鴉片藥物數量達危險程度、藥劑組合很危險的處方箋，得以順利開藥。

訴訟狀中指稱，一些醫師經營所謂的非法藥物診所(pill mill)，沒有正當醫療理由就開立大量類鴉片藥物，而CVS只要看到處方箋就給藥。

司法部表示，因為CVS公司規定的業績衡量尺度，才導致該有的提高警覺被忽視不顧，有些案例中，病人拿到不法處方箋所給藥物不久之後就用藥過度而死亡。

CVS聲明表示，公司已與司法部合作調查逾四年，對訴訟狀裡的指控和不實陳述，強烈表示不予贊同。

CVS公司2022年同意，以10年為期支付近50億元，給州、地方及原住民部落政府，擺平數千起類似的官司，但按協議不承認有犯法；全國藥房、製藥廠及分銷商為此與原告方進行一系列和解，總金額近460億元；CVS的和解也屬其中之一。

司法部的提告，始於一位前CVS員工出於吹哨人身分而提出訴訟。訴訟書中指稱，CVS一直沒雇用足夠人手，催促藥劑師看到處方箋就盡快給藥，不管合不合理，還忽視自己員工提出的警告。

一位員工寫道，人處理藥劑本就會孳生安全問題，還被催促像麥當勞出餐般滿足訂單；CVS打造出有如組裝線的藥物調配風格，只在乎利潤。

訴訟書指出，雖說2015年就有很多內部通知，提醒說阿拉巴馬州 一位醫生正接受偵辦，但CVS藥局還是按他開的數百處方箋給藥；該醫生2016年被逮捕。