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貝佐斯前妻再捐20億元 5年累積192億元 身家仍高達317億元

編譯周芳苑／綜合報導
知名作家兼慈善家、也就是亞馬遜創辦人貝佐斯的前妻麥肯西·史考特，最近又捐出20億元給慈善團體和非營利組織；依此推估，她2019年以來捐款總額已達192億元。(美聯社)
知名作家兼慈善家、也就是亞馬遜創辦人貝佐斯的前妻麥肯西·史考特，最近又捐出20億元給慈善團體和非營利組織；依此推估，她2019年以來捐款總額已達192億元。(美聯社)

亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)的前妻史考特(MacKenzie Scott)是知名作家兼慈善家，她在部落格文章中承認又捐出20億元；依此推估，她2019年以來捐款總額已達192億元。

史考特並透露理財最新訊息，聲稱已指示她的顧問將錢投資到使命與她一致的企業；她表示，2024年捐款主要用以強化經濟安全與經濟機會，把資產捐贈給專注解決這些挑戰的非營利基金和公司。

史考特多數財富來自她與貝佐斯離婚時獲得的亞馬遜股票。富比世(Forbes)估計她目前財富317億元。

泛納集團(The Panorama Group)創辦人兼執行長加菲茨杰拉德(Gabrielle Fitzgerald)研究後發現，史考特越來越關注貧窮問題，為慈善家打造令人驚嘆的榜樣。

史考特發表罕見帖文之餘，並未對大方捐贈發表其他評論；她全力擁護以信任為基礎的慈善事業，為2450多個非營利組織無條件大筆捐款。

史考特2024年對好幾個組織重複捐款；其中，支持非洲女孩教育的CAMFED和Undue Medical Debt(以前稱為 RIP Medical Debt)兩個組織今年都第三度獲捐款。

受資助者說，史考特團隊通知捐款時總告訴他們不要期待更多捐助，因此，經濟適用住房組織Enterprise Community Partners 收到第二筆大筆捐款時很驚訝，該組織執行長多諾萬(Shaun Donovan)說，這次獲贈6500萬元，2020年獲5000萬元。

今年史考特首度透過開放申請提供捐款，3月間宣布受助者，捐助單位及金額都超出原計畫。共計6353個非營利組織透過Lever for Change提出申請，最終279個組織各獲得200萬元捐款、82個組織各獲100萬元。

受贈機構可依其需要自由使用，以達慈善目的。一再收到捐款的多諾萬表示，史考特大規模捐助慈善已五年，這樣的捐款規模不僅改變個別組織，也改變經濟適用房這一整個區塊。

貝佐斯 亞馬遜 富比世

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