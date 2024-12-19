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受困10個月 2太空人返航時程延至明年3月底

編譯俞仲慈／綜合報導
圖為威廉斯與威爾莫今年8月在國際太空站時的情形。(美聯社)
圖為威廉斯與威爾莫今年8月在國際太空站時的情形。(美聯社)

國家航空暨太空總署(NASA)的兩名太空人受困太空已經數月之久，原定明年2月安排返回地球，不料17日NASA又宣布返航任務延至3月底；換言之，兩位太空人將被迫待在太空中待上至少10個月。

根據新聞周刊(Newsweek)報導，NASA原定明年2月間，安排載運四名太空人升空，再將國際太空站(ISS)兩名太空人以及受困數月的威廉斯(Suni Williams)與威爾莫(Butch Wilmore)一起送返地球。

不料NASA安排的SpaceX太空船需要更多作業時間，才能完成這趟飛行任務，因此威爾莫和威廉斯被迫繼續停留在太空至少到3月底、甚至到4月也說不定。

NASA曾一度考慮改用SpaceX其他太空船執行載人任務，但最終還是決定依照既定計畫；NASA官員指出，國際太空站人員重迭更容易確保作業順利交接，一般太空人在太空停留時間約六個月，但有時也可能延長到一整年。

今年6月5日，威廉斯與威爾莫執行波音「星際飛機」(Starliner)首次載人任務，因為機械頻頻故障，原本一周的太空任務被迫延長，至今兩人仍受困在太空站，返航遙遙無期。

8月間，NASA宣布放棄載送威廉斯與威爾莫返航，讓波音的Starliner直接返回地球；NASA當時指出：「在這次Starliner無人返航期間，NASA與波音得以繼續收集測試數據，同時也不會讓機組人員承受不必要風險。」

NASA署長尼爾森(Bill Nelson)說：「即便是在最安全與最正常情況下，太空飛行仍有危險，何況試飛本身既不安全、也非例行公事，所以我們秉持對安全的承諾，決定讓兩名太空人繼續待在國際太空站，讓波音Starliner在無人情況下返航。」

太空人 NASA 波音

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