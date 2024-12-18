我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄核司令被炸死瞬間畫面曝光 專家：差10秒可能逃過一劫

兩太空人受困國際太空站 返航再延至明年3月底

17名校被控聯合限制勞工、中產學生助學金 多收學費6.85億元

記者胡玉立／綜合報導
包括康乃爾大學在內的17所精英大學，遭前學生指控串通限制勞工和中產階級學生經濟援助計劃。(美聯社)
包括康乃爾大學在內的17所精英大學，遭前學生指控串通限制勞工和中產階級學生經濟援助計劃。(美聯社)

全美17所精英大學16日遭前學生向聯邦法院提交反壟斷訴訟，被控串通限制勞工和中產階級學生經濟援助計劃，被告大學包括大部分常春藤盟校在內。原告索賠6.85億元損失；根據美國反壟斷法，該損失賠償將自動增加三倍至20億元以上。

訴訟提到的大學否認有不當行為，尋求駁回此案。各校表示，已花費數億元為學生提供經濟援助，有些學校最近還擴大支持低收入和中產階級學生；6.85億元損失估計是基於有嚴重缺陷的數據和分析，並不可靠。

原告聯合首席律師吉伯特(Robert Gilbert)則在聲明指出，「今天的動議提供了非常充分的證據支持我方主張，即被告在經濟援助方面非法勾結20年，導致被告向學生提供的援助遠少於自由市場提供的援助。」

訴訟指稱，喬治城大學每年約有80名入學申請者被列入「校長名單」(President’s List)，該名單通常列入學生父母的財富和過去捐贈信息，但不包括申請者的成績、教師推薦信或個人論文等資訊；名單頂部通常會註明「請錄取」。該校招生主任2022年曾向司法部提交證詞解釋此過程。

16日的指控源於2022年8名前學生提起的集體訴訟，他們指各大學共享計算學生財務需求方法，導致學校提供中低收入學生的援助金額減少。

訴訟17名被告包括：耶魯大學、哥倫比亞大學、杜克大學、布朗大學、愛默蕾大學、喬治城大學、加州理工學院、西北大學、康乃爾大學、達特茅斯學院、賓州大學、范德堡大學、麻省理工學院、聖母大學、萊斯大學、芝加哥大學以及約翰霍普金斯大學。

1990年代末精英大學組成所謂「568校長集團」(568 Presidents Group)，根據1994年聯邦反壟斷豁免，合作制定經濟援助方案。但代表前學生的律師表示，至少有九所大學維持偏坦富裕學生的招生政策，違反2022年秋季到期的反壟斷豁免。

根據法庭文件，這些學校獲得捐贈總額，從2003年約550億元大幅增加到2022年的逾2200億元。

低收入 耶魯大學 加州

上一則

兩太空人受困國際太空站 NASA宣布返航再延至明年3月底

下一則

全美第5件 阿拉巴馬州婦移植豬器官 植入豬腎情況良好出院

延伸閱讀

17名校被控串通限制勞工、中產家庭助學金 索賠6.85億

17名校被控串通限制勞工、中產家庭助學金 索賠6.85億
愛黛兒歌曲再被控抄襲 巴西法官下令全球下架

愛黛兒歌曲再被控抄襲 巴西法官下令全球下架
哥大經濟系黃維祥 現身說明申請大學的秘訣

哥大經濟系黃維祥 現身說明申請大學的秘訣
皇后區大學點槍擊案 女子遭爆頭身亡 另有1男受傷

皇后區大學點槍擊案 女子遭爆頭身亡 另有1男受傷

熱門新聞

OpenAI前雇員巴拉吉11月在舊金山住宅內自殺身亡，目前官方裁定為自殺。(取自X平台)

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

2024-12-14 21:20
佛羅里達州一家IHOP連鎖餐廳加盟店的女服務生，因為看到遊民餓肚子，好心免費提供一份餐點，竟然因此被雇主開除。(美聯社)

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

2024-12-15 19:22

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

2024-12-15 15:14
裴洛西在大公宮殿大理石樓梯前拍攝團體照時，緊握著德州共和黨眾議員麥考爾的手(紅圈圈起處)。(擷自X@USEmbLuxembourg)

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

2024-12-14 16:19
聯合健保執行長湯普森命案兇嫌孟喬內(Luigi Mangione，左)在賓州阿爾圖納(Altoona)一家麥當勞速食店(右)被舉報逮捕。(路透)

麥當勞員工舉報聯合健保CEO兇嫌 拿得到6萬獎金嗎？

2024-12-12 15:46
威斯康辛州一所基督教學校16日發生槍擊事件。（美聯社）

威州麥迪遜基督教學校少年槍手開火 至少3死6傷

2024-12-16 16:20

超人氣

更多 >
被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字
華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌
這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點

這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點
黑西裝、短髮…42歲宋慧喬回歸電影 網讚：歲月不敗的美人

黑西裝、短髮…42歲宋慧喬回歸電影 網讚：歲月不敗的美人
美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券