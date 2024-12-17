為何夜間出動？航太業高層：神祕無人機在找東西 或尋輻射外洩

無人機製造商薩克森公司執行長弗格森說，無人機在夜間出動的唯一原因，就是「要尋找某樣事物」。(截自弗格森的TikTok)

新聞周刊(Newsweek)16日報導，專門製造無人機 的航太 公司主管說，無人機在夜間出動通常肩負重要任務，最近多州上空晚間出現無人機的事件，目的可能是為了尋找瓦斯外洩或幅射物質外洩。每日快報(Daily Express)報導，福斯新聞網(Fox News)女主播瑪莉亞‧巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)及共和黨國會議員則在沒有根據的情況下指稱，神秘無人機可能與中國有關，目的在於「監視美國」。

堪薩斯州無人機製造商薩克森航太公司(Saxon Aerospace)執行長弗格森(John Ferguson)周末期間發表的九分鐘TikTok影片解說，在網路引起瘋傳。他說，無人機在夜間出動的唯一原因，就是「要尋找某樣事物」。

他說：「根據我的個人猜測，這些無人機並沒有惡意。如果是無人機，在夜間低空飛行的唯一原因，是因為要偵測地面的某樣事物。」

弗格森舉例說，無人機可能在尋找瓦斯外洩或幅射物質外洩，或者「非常重要」的事物。

弗格森在後續影片中進一步表示，許多無人機的飛行似乎都遵循聯邦規範，由此可見應該是在尋找特定事物。

巴爾帝羅默訪問馬里蘭州聯邦眾議員哈里斯(Andy Harris)時說，政府可能知道無人機來自何處，或者有人正在違法。哈里斯表示：「政府應該把事情說清楚，卻一直沒有。希望本周能夠說明。」

巴爾帝羅默詢問：「您是否相信無人機來自中國，目的在於監視美國？」

哈里斯回答：「當然有可能。」他接著說，美國邊境 大開，放任數十萬中國無證客入境，「如果他們當中有一些人出動無人機飛過敏感設施的上空，這並不是無法想像的狀況」。

巴爾帝羅默對於推論獲得哈里斯同意表示滿意，並說：「真的很誇張。」