我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多州頻出現無人機掀陰謀論 關鍵問答一次看

威州基督教私校3死6傷 15歲女學生槍殺同學老師後自盡

幽靈鯊、鬼蝠魟…水下無人載具最新戰場在深海 搜集情報也能回擊威脅

記者顏伶如／綜合報導
深海已經成為無人載具戰場最前線，圖為「鬼蝠魟」大型水下無人遙控載具。(截自Northrop Grumman影片)
深海已經成為無人載具戰場最前線，圖為「鬼蝠魟」大型水下無人遙控載具。(截自Northrop Grumman影片)

華爾街日報(WSJ)16日報導，深海已經成為無人載具戰場最前線，名稱為「幽靈鯊」(Ghost Shark)、「鬼蝠魟」(Manta Ray)的大型水下無人遙控載具，任務除了搜集情報，還能針對來自海洋的新威脅做出反擊。

報導指出，無人機的出現讓空戰出現革新，如今國防產業則把觸角延伸到水底。新型水下無人載具通常能潛至水平面數千呎底下，連續數日能在無須真人互動的情況下自動操作。

專家指出，這些特點讓新型水下無人載具特別適合在太平洋搜集情報、保護水底基礎建設，並對潛在威脅做出回擊。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies，CSIS)資深研究員辛西亞‧庫克(Cynthia Cook)說，現在是水下無人載具的發展機會，「潛水艇雖然很棒，卻非常昂貴」。

不過，水下無人載具技術改進並不容易，與深海保持通訊的技術難度超過高空，深海環境經常狀況險惡。

波音公司研發的超大型水下無人潛航器「殺人鯨」(Orca)，預計2025年底交貨給美國海軍。長達85呎的「殺人鯨」潛航器能在僅靠極為有限的人為操作之下航行將近7500哩。

海軍作戰部部長弗蘭切蒂表示，機器人與自動控制系統的研發，是海軍的優先項目之一。(...
海軍作戰部部長弗蘭切蒂表示，機器人與自動控制系統的研發，是海軍的優先項目之一。(美聯社)

美國海軍作戰部部長弗蘭切蒂(Lisa Franchetti)今年稍早在一場研討會上表示，機器人與自動控制系統的研發，是美國海軍為可能與中國發生戰爭而預做準備的優先項目之一。她說：「無人系統(unmanned systems)擁有龐大潛力，可以讓我們的作戰力量增強數倍。」

貝宜系統(BAE Systems)研發成功的超大型自主水下載具「赫恩號」(Herne)已在英國展開測試，諾斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman)的水下無人載具「鬼蝠魟」則有模仿鬼蝠魟魚的扁平設計，法國、南韓、德國也都在研發新型水下無人載具，烏克蘭正在測試名稱為「馬里奇卡」(Marichka)的水下無人攻擊潛航器。

報導指出，新型水下無人載具科技需要改善之處，包括電池效力能否更持久、感應器能否更靈敏、電子產品能否做得更加小巧，若能突破障礙，日後水下無人載具將可以變得高度自動化、航程更遠且能完成更多任務。

華爾街 無人機 波音

上一則

「墜落時彷彿飛彈」CNN：民眾勿自行擊落無人機

下一則

又見校園槍案 威州基督教私校15歲女學生開槍後自盡 釀3死6傷

延伸閱讀

WSJ：深海已成為無人載具戰場最前線

WSJ：深海已成為無人載具戰場最前線
新聞評論／從軍演到論壇的慌亂應對 賴政府能應對川普2.0？

新聞評論／從軍演到論壇的慌亂應對 賴政府能應對川普2.0？
健保CEO遇害後 國會議員籲州長嚴打「幽靈槍」

健保CEO遇害後 國會議員籲州長嚴打「幽靈槍」
黑白集／賴團隊恐慌胡吹的幽靈軍演 美國都覺得丟臉

黑白集／賴團隊恐慌胡吹的幽靈軍演 美國都覺得丟臉

熱門新聞

OpenAI前雇員巴拉吉11月在舊金山住宅內自殺身亡，目前官方裁定為自殺。(取自X平台)

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

2024-12-14 21:20
佛羅里達州一家IHOP連鎖餐廳加盟店的女服務生，因為看到遊民餓肚子，好心免費提供一份餐點，竟然因此被雇主開除。(美聯社)

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

2024-12-15 19:22

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

2024-12-15 15:14
裴洛西在大公宮殿大理石樓梯前拍攝團體照時，緊握著德州共和黨眾議員麥考爾的手(紅圈圈起處)。(擷自X@USEmbLuxembourg)

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

2024-12-14 16:19
聯合健保執行長湯普森命案兇嫌孟喬內(Luigi Mangione，左)在賓州阿爾圖納(Altoona)一家麥當勞速食店(右)被舉報逮捕。(路透)

麥當勞員工舉報聯合健保CEO兇嫌 拿得到6萬獎金嗎？

2024-12-12 15:46
遠嫁美國的女網友不捨媽媽在美不適應。美國生活示意圖，非新聞當事者。(路透)

華女遠嫁美國 盼母也定居遭拒「這裡太寂寞了」

2024-12-09 19:55

超人氣

更多 >
走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約
雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍
研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？

研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？
盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤

盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤
只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸

只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸