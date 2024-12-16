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準國安顧問沃茲：美國須主動出擊 讓駭客付更高代價

準國安顧問沃茲：無人機事件 凸顯美空域安全漏洞

編譯陳韻涵／綜合報導

總統當選人川普提名的國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)15日表示，新澤西等州發生多起無人機目擊事件，凸顯美國空域安全出現需要彌合的漏洞。

路透報導，即將卸任的拜登政府淡化愈來愈多無人機目擊通報的擔憂，稱其中大多數涉及有人飛機，且無證據顯示國安遭受威脅。

部分民主黨幕僚及他黨議員對政府不夠積極化解公眾憂慮表示失望，沃茲表示，國民對拜登政府未能澄清當局掌握的無人機報告益發沮喪。

沃茲15日接受哥倫比亞廣播公司節目「面對全國」(Face the Nation)訪問時說：「無人機問題表明政府機構、國土安全部、地方執法單位和國防部之間的權力隔閡。」

沃茲說，「川普總統談論美國的鐵穹(Iron Dome)需涵蓋無人機，而不僅止於『高超音速飛彈』(hypersonic missiles)等敵對行動。」以色列的鐵穹是美國支持開發的移動防空系統，用以攔截危及人口稠密地區的短程火箭和砲彈。

大量無人機目擊事件的報導始於11月中旬的新澤西州，近日擴散至麻州、馬里蘭等州。

這些目擊事件引起媒體關注，社群媒體也出現討論串與相關社團。 

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)表示，當局已部署人員和技術因應，「若有任何需要擔心的理由、外國參與或犯罪活動，我們會公布，現在沒有這類情況」。 

有人擔心，敵方透過衛星輕易派無人機偵查美國城市，對此眾院情報委員會民主黨領袖海姆斯(Jim Himes)表示毋須擔心。

海姆斯表示，負責監管民用空域的聯邦航空管理局(FAA)應採取更多措施，消除公眾憂慮。他說：「當人們焦慮、緊張時，會用恐懼和焦慮來填補真空。」 

民主黨參議員民主黨參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)呼籲拜登政府對參議員說明狀況，「需要更透明」，並加強監管。

無人機 民主黨 拜登

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