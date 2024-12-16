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寬縱貪汙法官 拜登特赦1500犯人惹民怨 「正義沒能實踐」

編譯潘勛／綜合報導
拜登總統日前宣布特赦近1500名被定罪犯人，引發相關被害人憤怒，認為正義沒能實踐。(路透)
拜登總統日前宣布特赦近1500名被定罪犯人，引發相關被害人憤怒，認為正義沒能實踐。(路透)

拜登總統日前宣布特赦近1500名被定罪服刑的犯人，其中有賓州惡名昭彰法官、伊利諾州侵吞5400萬元的官員、邁阿密主導老鼠會詐欺得手9億3000萬元的騙徒；特赦與減刑自宣布後，目前均引發被害人憤怒，認為正義沒能實踐。

有線電視新聞網(CNN)，白宮12日宣布該兩名前官員被獲減刑免刑，「理當有第二次機會」。賓州法官及伊利諾貪瀆官員早已提前出獄，疫情期間在家軟禁，拜登特赦他們，便結束他們的刑罰，但引起憤怒。

前賓州法官柯納漢(Michael Conahan)2011年被判有罪定讞，他收受牟利為宗旨的拘留中心回扣，不當地把青少年送去坐牢，讓家長拿錢來贖人，引發「小孩換錢」(kids-for-cash)醜聞，該案被視為賓州司法史上最大汙點之一。柯納漢因為新冠被釋出獄，軟禁期本訂在2026年結束。

拜登特赦受惠人當中還有伊利諾州狄克森市(Dixon)審計官員莉塔‧葛朗德威爾(Rita Crundwell)，她在2012年因侵吞5400萬元案件，被判有罪，咸信為美國史上最大筆的城市官員貪墨案。她被處刑近20年，只是疫情期間也轉為軟禁，獄政局(Bureau of Prisons)表示，她照理該軟禁在家，直到2028年。

狄克森市官員蘭格洛斯(Danny Langloss)表示，聽到葛朗德威爾的消息，自己不敢置信而震驚，義憤填膺，完全覺得聯邦司法體制、白宮與總統背叛他。他相信正義在本市沒有實踐，想到葛朗德威爾的刑期還有幾年該服，現在她竟能大搖大擺，走在自己曾背叛、行竊的社區裡，自己就很不高興。

美聯社報導，前邁阿密大學美式足球隊贊助人沙皮羅(Nevin Shapiro)不但惹出美國大學運動史上最亂七八糟的賄賂球員案件之一，還主導龐氏騙局，詐騙近10億元。他在2011年被判有期徒刑20年，另應償還被害的投資人約8300萬元，司法紀錄指出，自2020年起，沙皮羅便改為在家軟禁；聯邦文件指出，到12月22日他便正式獲釋。

司法部表示，減免沙皮羅的刑期只是縮短他的關押時間，不意味寬恕他被判有罪的根本犯行，只是赦免一部分處罰。

賓州法官柯納漢2011年被判有罪定讞， 被視為賓州司法史上最大汙點之一。柯納漢因...
賓州法官柯納漢2011年被判有罪定讞， 被視為賓州司法史上最大汙點之一。柯納漢因為新冠被釋出獄，軟禁期本訂在2026年結束。日前被拜登總統特赦，引起極大不平不滿。(美聯社)

賓州 拜登 白宮

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