看準遠距疲乏 AI新創公司搶人也搶地 舊金山仍是辦公地點首選

國家廣播公司(NBC)報導，某些人工智慧(AI )新創公司正大舉進攻舊金山 辦公大樓，看準科技界勞工對於遠距上班開ZOOM視訊會議已經疲乏，準備招攬更多人才。不過，整體而言，舊金山商業地產市場依然維持微溫，空置率(vacancy rate)今年第三季來到34.9%，一年前同期則為29.4%。

商用房地產 公司「庫許曼與沃克菲德」(Cushman & Wakefield)數據顯示，AI新創公司OpenAI 、Sierra AI是今年第三季舊金山租用辦公室的最大雇主，人工智慧公司將持續成為舊金山房地產市場的驅動力，帶動更多創投資金流入，辦公室租賃也將增加。

商業房地產公司Newmark北美租賃部總監哈特(Liz Hart)說，2023年所有舊金山辦公室租賃當中，科技業占約72%，今年第三季占比則為58%。

哈特表示，從2023年初以來，AI公司開始在舊金山簽訂分租(sublease)，由此可見後疫情時期的商用房地產轉變。她說，以往某家公司會把大樓的某一層全部租下來，但現在常見狀況則是許多家初創公司分別承租辦公室空間。

27歲軟體工程師傑克森(Noah Jackson)疫情發生後絕大多數時間都遠距上班，2024年開始找工作時，對於新東家則有一項期待，就是辦公室文化(office culture)。他說，剛從學校畢業時，忽略了工作其實也是人生的一部分，全面遠距上班的工作方式「讓人覺得工作只是一件不得不去做的事情」。

今年5月，傑克森願望實現，在今年初剛創立的視覺搜尋引擎初創公司Tako找到工作，員工每周四天要進辦公室上班。

Tako執行長羅森柏格(Alex Rosenberg)說，並不是想打造適用於所有人的辦公室文化，「我們只想找到適合Tako的方式」。

報導指出，Tako等初創公司的招聘結果相當成功，顯示科技勞工對遠距上班開始疲乏，尤其在許多年輕、充滿抱負科技人聚集的舊金山。