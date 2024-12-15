川普控誹謗 ABC News同意1500萬元和解並公開道歉

ABC News和主播史蒂法諾普洛14日同意向川普道歉，和解官司。(路透)

總統當選人川普 控告美國廣播公司新聞網(ABC News)的誹謗訴訟已經和解。14日提交的法庭文件顯示，ABC News和主播史蒂法諾普洛(George Stephanopoulos)同意公開道歉，並提供1500萬元資助川普未來的總統圖書館 ，誹謗訴訟達成和解協議；雙方也因此得以避免下周出庭作證。

川普在今年3月控告ABC News及主播史蒂法諾普洛誹謗；因為史蒂法諾普洛斯在ABC節目「本周」(This Week)新聞訪談節目中，多次表示專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)對川普提起的訴訟，陪審團認定川普「應為強姦負責」。但陪審團的裁定是：依據紐約法律，川普應對性虐待負責，但不應對強姦負責。川普據此提告誹謗。

根據和解協議，ABC將託管1500萬元，這筆款項最終將用於川普未來的總統圖書館和基金會。ABC還同意支付100萬元律師費，並在相關文章底部添加編者附註。

附註說明為：「ABC新聞和史蒂法諾普洛對2024年3月10日ABC『本週』節目史蒂法諾普洛採訪聯邦眾議員 梅斯(Nancy Mace)時，就川普總統發表的言論表示遺憾。」

川普同意放棄訴訟並放棄因該訪談而生的任何法律索賠。川普律師曾指稱，史蒂法諾普洛的言論損害當時仍是總統候選人的川普聲譽，要求金額不詳的賠償金。ABC新聞發言人表示，很高興雙方達成協議，依據法庭文件條款撤回該訴訟。

ABC之前曾要求撤回此案失敗，全案接近審判階段。法官13日下命原告川普和被告史蒂法諾普洛下周上庭進行四小時作證。