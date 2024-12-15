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「冬季兩項」教練性侵女選手 美奧委會勒令停職

編譯俞仲慈／綜合報導
美國女子冬季兩項運動選手葛蕾絲·布托(左)獲得2009年女子青年冬季兩項世界錦標賽銀牌，與指導教練柯利安德(右)合影。(美聯社)
美國女子冬季兩項運動選手葛蕾絲·布托(左)獲得2009年女子青年冬季兩項世界錦標賽銀牌，與指導教練柯利安德(右)合影。(美聯社)

在美聯社揭露奧運「冬季兩項」(Biathlon)國家隊教練涉嫌性侵女選手後，美國奧運暨帕奧委員會(USOPC)已經勒令涉案人停職並立即展開調查。

USOPC體育暨運動員服務主管哈里斯(Rocky Harris)向冬奧國家隊成員發送電子郵件證實：「我們已經勒令一名USOPC人員停職，靜候內部調查並自即日起生效。」

結合越野滑雪與射擊的「冬季兩項」(Biathlon)為冬奧運動會正式比賽項目，不料傳出冬奧國家隊一名「冬季兩項」教練涉嫌性侵女選手，導致被害人自殺未遂，雖然USOPC並未透露涉案人身分，但美聯社掌握此人正是資深教練柯利安德(Gary Colliander)。

被害人葛蕾絲·布托(Grace Boutot)坦承自15歲接受柯利安德指導後，對方經常長時間擁抱或觸摸她身體的行為，儘管布托一再請求柯利安德罷手，但對方不予理會，甚至警告她不得告訴其他人，最終布托只好尋求心理治療。

心理治療師寶莉-里茲(Jacqueline Pauli-Ritz)證實布托18歲之後，雙方身體接觸變成「接吻、愛撫與口交」，於是2010年9月主動告知柯利安德，被害人罹患重度憂鬱症與創傷後壓力症候群，要求他停止訓練被害人。

但是柯利安德依然不為所動，直到2010年10月7日，布托在猶他州訓練營服用過量抗憂鬱藥，自殺未遂後隔天，柯利安德才辭去緬因州冬季運動中心(Maine Winter Sports Center)的職務，但2016年12月又被帕奧國家隊聘為北歐式滑雪項目副總監。

今年稍早，冬季兩項女選手喬安妮·里德(Joanne Reid)長期遭受性侵與性騷擾事件曝光後，陸續有六名女運動員也挺身而出，其中一人就是布托，33歲布托對於美國奧會採取行動表示欣慰，但對於「美國冬季兩項協會」(U.S. Biathlon Association)未能採取相同行動，則深表失望：「厭女文化真正根源就在美國冬季兩項協會。」

奧運 性騷擾 猶他州

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