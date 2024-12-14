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官方說神秘無人機不構成威脅 共和黨議員：國防部撒謊

編譯潘勛／綜合報導
圖為伊朗產製的無人機。(美聯社) 【作者：路透通訊社，日期：2024-01-31，數位典藏序號：20231004212239276】
圖為伊朗產製的無人機。(美聯社) 【作者：路透通訊社，日期：2024-01-31，數位典藏序號：20231004212239276】

白宮、聯邦調查局及國土安全部近日均表示，最近在新澤西州瞧見的空中無人機，對國家安全、人民安全並不構成威脅；但共和黨籍聯邦眾議員范德魯(Jeff Van Drew)稱，國防部對此撒謊。

Politico政治網站13日報導，范德魯未提出證據，指稱那些休旅車大小、在新澤西州四處飛的無人機是來自伊朗的「母艦」，國防部駁斥這種說法，雙方你來我往，讓這些原本是業餘攝影玩家玩具的無人機，迅速成為國安顧慮。

范德魯12日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時表示，國人未獲知實情，國防部把民眾都當傻瓜。

國防部否認那些無人機是由外國侵略者所發射；發言人辛格(Sabrina Singh)表示，美國海岸外沒有伊朗船隻，也沒有所謂朝美國發射無人機的母艦，但她並未說明國防部官員是否知道何以無人機突然在新澤西上空翱翔。

在國防部駁斥後，范德魯不再鐵口直斷，他表示，只是有消息提到「真有可能是伊朗的，可能是艘船」，他並表示，無人機可能是中國產物；自己的消息來源有安全權限，「基本上」是國安吹哨人，但並未提供佐證。

路透(Reuters)報導，雖然國會議員指出疑慮，但聯調局、國安部聯合聲明表示，「很多報告目擊事件，其實是有人駕駛的飛機，合法操作；還沒傳出或證實在任何限禁空域瞧見無人機」。

白宮發言人柯比(John Kirby)表示，聯邦執法機構正與新澤西州、地方執法單位合作，調查這些目擊事件。柯比表示，雖說目前未有已知的惡意活動，但當地的目擊事件真的凸顯官方權限存有裂縫。

柯比重申白宮向國會的呼籲，要求通過法條，擴大官方的權限，以辨別、反制威脅到機場或其他重大基礎設施的無人機。

聯邦航空管理局(FAA)表示，自11月18日起接獲報告，稱新澤西莫里斯郡(Morris County)附近有無人機活動。國防部稱，初步評估那些無人機並非來自其他國家，美軍尚未予以擊落，原因在不對軍事設施造成威脅。

無人機 新澤西州 國防部

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