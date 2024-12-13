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前眾院議長、84歲裴洛西訪盧森堡 受傷住院

前眾院議長裴洛西醫院診治中 傳摔倒傷左腿

編譯徐榆涵／即時報導
前眾議院議長裴洛西出訪盧森堡期間驚傳受傷送醫。(美聯社)
前眾議院議長裴洛西出訪盧森堡期間驚傳受傷送醫。(美聯社)

前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）辦公室13日證實，裴洛西隨國會代表團訪問盧森堡紀念二戰關鍵戰役時受傷，已送醫治療，但未透露具體傷勢。

CBS報導，裴洛西辦公室發言人克拉格（Ian Krager）在聲明中說：「裴洛西在與兩黨國會代表團一起前往盧森堡，紀念突出部戰役（Battle of the Bulge）80周年時，在一次正式活動中受傷，隨後被送往醫院檢查。她目前正在接受醫生和醫療人員的專業治療，並持續在工作，很遺憾未能參與代表團接下來的行程活動。」

知情人士透露，裴洛西在摔倒時傷到左腿。克拉格拒絕具體說明傷勢的性質和嚴重程度，但說裴洛西仍然在醫院治療，並「期待早日返回美國」。當地媒體RTL Luxembourg報導，她已被送往盧森堡市東北部的基希貝格醫院（Kirchberg Hospital）。

CNN則引述消息報導，裴洛西是從樓梯上摔下來受傷。她的辦公室婉拒證實該說法。

該代表團由共和黨眾議員、即將卸任的眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）領軍。他在社群平台X上寫道，他對「裴洛西前議長無法參加本周末的其他活動感到失望，因為我知道她是多麼期待向我們的退伍軍人致敬。」

現年84歲的裴洛西自1987年擔任眾議員至今，曾兩度擔任眾院議長，於2022年率團訪問台灣，成為美台斷交以來首位訪問台灣的現任眾院議長。

此外，82歲的美國聯邦參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）日前則在共和黨午餐會上摔倒，造成臉部割傷，手腕扭傷。

裴洛西

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