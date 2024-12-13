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亞馬遜推網購汽車 48城市開賣 先售10款現代汽車

編譯尤寶琪／綜合報導
全美有48個城市的消費者可在亞馬遜網站購買新現代汽車。(圖取自亞馬遜網站)
全美有48個城市的消費者可在亞馬遜網站購買新現代汽車。(圖取自亞馬遜網站)

網路店商巨擘亞馬遜(Amazon)宣布，全美有48個城市的消費者，現在開始可以直接從亞馬遜購買新現代汽車(Hyundai)。

亞馬遜這個取名為「亞馬遜汽車」(Amazon Autos)的新企畫，運作方式與一般熟知的亞馬遜一樣，會展示出消費者和經銷商評論，並讓消費者把想要的車輛添加到購物車，然後結帳。

透過亞馬遜汽車，消費者可以查看當地經銷商有哪些車輛，取得目前車輛以舊換新的價值、申請貸款或全額付清，並直接在網路上安排取車時間。

亞馬遜聲稱，該企畫「提供當地經銷商透明的定價，消除談判議價的需求」；消費者在結帳時看到的價格就是最終已包含車稅與手續費的價格。

亞馬遜表示，目前亞馬遜汽車只有販售現代汽車的新車，但將會在2025年將選項推廣到其他品牌。

目前亞馬遜汽車上共有10款現代汽車：Palisade、Kona、Elantra、Venue、Sonata、Ioniq 5、Ioniq 6、Santa Cruz、Tucson 和 Santa Fe。

目前可上亞馬遜汽車買車的城市，包括阿拉巴馬州伯明翰(Birmingham)，亞利桑納州鳳凰城(Phoenix)，加州洛杉磯(Los Angeles)、聖地牙哥(San Diego)和舊金山(San Francisco)，科羅拉多州丹佛(Denver)，佛羅里達州邁阿密(Miami)、奧蘭多、西棕櫚灘(W. Palm Beach)和坦帕(Tampa)，伊利諾州芝加哥(Chicago)，紐約市，德州奧斯丁(Austin)與休士頓(Houston)，華盛頓特區(Washington D.C.)等共48個城市。

居住在以上這些城市的消費者，可透過以下幾個方式購買新款現代汽車：造訪amazon.com/autos、在 Amazon.com上搜尋「Amazon Autos」或透過行動應用程式。

亞馬遜 Amazon 阿拉巴馬州

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