杯蓋鬆動燙傷38人 網紅品牌史丹利召回260萬個杯子

網紅水杯品牌史丹利鋼杯因杯蓋鬆動造成38人燙傷，召回260萬個產品；圖為Stanley Switchback不鏽鋼旅行杯。(取自消費者產品安委會)

消費者產品安全委員會(Consumer Product Safety Commission)12日表示，網紅水杯品牌史丹利(Stanley)大受歡迎的鋼杯因杯蓋鬆動在全球造成38人燙傷，宣布召回260萬個有安全疑慮的杯子。

消費者產品安委會聲明稱，這一波召回的鋼杯是2016年6月至本月期間在美國銷售的所有Stanley Switchback和 Trigger Action不鏽鋼旅行杯。

這些杯子通常透過亞馬遜 (Amazon)、沃爾瑪(Walmart)、迪克體育用品(Dick's sporting Goods)，以及目標(Target)出售；召回的鋼杯包括12盎司和16盎司Switchback，以及12盎司、16盎司和20盎司Trigger Action；這些杯子都在中國製造，零售單價介於20至50元之間。

總部位於西雅圖的史丹利1913(Stanley 1913)公司透過聲明表示，該公司不斷致力改進，並且專注創造適合生活的優質產品。

目前史丹利公司已收到91份產品瑕疵報告，其中16份來自美國；這些報告稱，有問題的杯子杯蓋在使用過程中脫落，導致全球38人被燙傷，其中兩件發生在美國，全球共計11人需要就醫 。

史丹利敦促顧客聯繫該公司，公司將安排寄送新杯蓋。