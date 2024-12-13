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明州北部-27℉ 零下酷寒襲東北部 豪雨沖走滑雪場積雪

記者張聲肇／綜合報導
冰冷酷寒天氣侵襲東北部後，12日接著把零下低溫帶到中西部北方；北達科達、明尼蘇達和威斯康辛等州氣溫都不到0℉。(美聯社)
冰冷酷寒天氣侵襲東北部後，12日接著把零下低溫帶到中西部北方；北達科達、明尼蘇達和威斯康辛等州氣溫都不到0℉。(美聯社)

冰冷酷寒天氣侵襲東北部，吹斷電線、帶來豪雨後，12日接著把零下氣溫帶到中西部北方，北達科他、明尼蘇達和威斯康辛州都不到0℉(-17.8℃)，明州北部村落英格(Inger)更寫下-27℉(-32.7℃)的低溫紀錄。但新英格蘭豪雨沖走了積雪，滑雪場空歡喜一場。

時速逾40哩陣風吹襲芝加哥，歐海爾國際機場只有4℉，刺骨寒風中體感溫度降至-28℉。市府開放了20多處社區中心和老人院，讓民眾避寒，也呼籲大眾沒事不要外出。

氣象局對蘇必略湖和密西根湖發出冰凍警報，因為冰寒的溫度和強風，在一小時之內，就會讓船隻被1吋厚的冰困住。

大氣河流(atmospheric river)將熱帶濕氣吹向北方，為東北部帶來豪雨，緬因州波特蘭雨量2.33吋，打破1887年寫下的2.01吋紀錄。強風從11日夜持續到12日早晨，9萬戶斷電。

國家氣象局預報員史若特(Derek Schroeter)說，強大的低壓系統在東北部緬因州等地引發時速50哩以上的陣風。

佛蒙特州蒙佩利爾市體育用品點老闆勞伯茨(Jen Roberts)說，先前連下了五天雪，前來購置滑雪用具的客戶大增，但一夜之間，積雪卻被強風陣雨沖走，讓人見識到了天氣的多變。

他說，「新英格蘭就是這樣的地方，我們也認了，該發生的事就會發生。」

滑雪場經營人說，眼見假期就要到來，運氣真背。新罕布夏州水村谷度假中心(Waterville Valley Resort)行銷主管柯貝特(Jamie Cobbett)說，本地人避諱「雨」字，「偏偏今天還是個濕冷天。」

在佛蒙特州糖樹林(Sugarbush)滑雪的凱斯頓(Marcus Caston)卻不以為意，全身防水裝備齊全地說，「雪況其實還不錯，下了雨反而又軟又滑，滑起來更好玩。」

五大湖區和密西根12日大雪紛飛，紐約州北部水城(Watertown)到13日可能積雪3呎。

新英格蘭 佛蒙特州 緬因州

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