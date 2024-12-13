中國訪問學者持J-1簽證效期結束 不須回國 可以在美直接轉換身分

國務院發布新規，來自中國的J-1簽證持有者未來可在美國境內直接轉換為工作身分。圖為移民局在紐約的辦公樓大門。(記者許君達／攝影)

美國國務院 發布J-1交流訪問者技能列表，移除包括中國在內的37個國家。這意味著，大多數持有J-1訪問學者簽證、在美國生活的中國籍人士，在簽證有效期結束後，不必再滿足必須回國工作兩年或申請特別豁免的要求，而可在美國境內直接轉換為H或L類非移民 身分。

新規本月9日起生效。根據規定，J-1技能列表中包含的國家公民，必須在交流項目結束後返國本國工作至少兩年，才能以具有移民傾向的工作簽證 (包括H簽或L簽)重新進入美國，並進一步申請綠卡等移民身分。如有特殊需求，需向國務院申請豁免，且申請難度較大。

列表中的國家，幾乎全部位於亞、非及拉美地區，設立回國限制的原意是要求來自這些開發中國家的人才在美國學到新知後，回到母國分享經驗並助其開發。而在最新的列表中，中國、南韓、馬來西亞、印度等國已不在其中。

不過，根據國務院的解釋，接受政府資助以及在美接受了研究所級別的醫學教育和培訓的J-1簽證持有者，即使國籍不在列，也須繼續遵守回國規定。此外，新名單具有追溯效力，這意味著包括中國人在內的前J-1簽證持有人如果兩年歸國期尚未結束，也可立即解除限制。

訪問學者簽證由於門檻較低、辦理簡便，被一些中國籍人士作為赴美的跳板。有專業人士認為，兩年回國期一定程度上能夠給「投機取巧」者設置一個門檻，但與此同時，該規定也給另一些正常申請工作許可的華人帶來了麻煩。

剛剛得到豁免的劉先生在大學期間曾以J-1身分赴美參與一個交換項目，回國後又遵循正常途徑申請赴美留學，畢業後申請工作許可，但未料先前的J-1紀錄給他帶來大麻煩。在律師的指導下，他先向中國駐美國領事館申請一封「不持異議信」，然後準備大量材料、連同「不持異議信」一起郵寄給國務院申請豁免證明，最後再由國務院將證明交給移民局審理，整個過程從6月持續到10月，其中的每個環節都要滿足大量要求、準備複雜的材料並且忍受長時間的等待。

劉先生表示，他剛走完整套流程就聽到了取消豁免申請的「好」消息，心情有些複雜，不知要為自己白經歷了那麼多煎熬而嘆息，還是要為後來人免於遭罪而開心。