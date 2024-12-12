聯合健保命案凸顯民怨 健保業高層反思「醫療保險應做得更好」

亞馬遜藥房首席醫療官古普塔承認，「我們的醫療系統需要變得更好，有很多事情的確引起憤怒。」(路透)

聯合健保 (UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)遭槍殺事件，凸顯人們對美國醫療保險 現狀的憤怒和不滿，也讓健保業高層有所反思。

最近數據顯示，愈來愈的病患碰到向健保公司提出的給付要求被拒的情形，自己不得不支付更多的保費 及醫療費用，他們認為本來可由健保承擔的費用卻須由自己承擔，這些情況實在讓人難接受。

11日在紐約舉行的路透NEXT會議中，哥倫比亞商學院管理系主任邁耶(Stephan Meier)表示，此次事件將對醫療保險行業造成更廣泛衝擊。他指出，保險行業本就不是受人愛戴，湯普森遭槍殺將讓其他保險公司的高管認真思考。

亞馬遜藥房(Amazon Pharmacy)首席醫療官古普塔(Vin Gupta)承認，「我們的醫療系統需要變得更好，有很多事情的確引起憤怒」。

事發後社媒湧現大量對保險業及湯普森的憤怒，有人甚至留言說「打倒富人，這(槍殺保險業高管)需要常態化」。

古普塔對此強調，這種將憤怒訴諸武力殺人的方法，實在不應變成常態。

他認為，網上對事件「大聲叫好」的錯誤支持不應被接受，而是應該專注於更大的目標，那就是一起讓醫療保險做得更好。

古普塔說，有保險公司已開始努力談判降低醫生及醫院的費用，昂貴的處方藥及醫療設施也是目標之一。

輝瑞(Pfizer)永續發展行政總裁羅恩(Caroline Roan)認為，這場空前悲劇除醫療保健行業的高層感到震驚外，他們也應退後一步，試圖了解病患的情況及經歷。

聯合健保一名老員工表示，員工們多年來一直清楚投保者的不滿。該員工說，湯普森是公司內少數想採取行動改變這種情況的高管之一，曾經談到改變醫療保險承保狀況和公司文化的必要性，其他高管迴避這個話題，然而希望有所改變的人卻死於槍下。