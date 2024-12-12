聯合健保執行長命案 兇嫌筆記描述開槍「不傷及無辜」

警方在孟喬內身上發現的槍枝，與槍擊案現場發現的彈殼相符。圖為錄像顯示，孟喬內從背後開槍射殺聯合健保執行長湯普森。(美聯社)

紐約市警局11日表示，26歲兇嫌孟喬內 (Luigi Mangione)涉嫌槍殺聯合健保(United Healthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)，警方在他身上發現的槍枝與槍擊 案現場發現的彈殼相符。孟喬內在賓州 被捕時，身上帶著一本詳細說明攻擊計畫的筆記本及一封長三頁的手寫信。

警方透露，那本筆記本描述了如何參加一場會議然後殺害高階主管；筆記本寫下的一段話如下：「你怎麼做？你在年度寄生主管大會上做掉執行長。精確鎖定目標，不傷及無辜。」

美聯社指出，那封手寫信暗示可以在筆記本中找到這次襲擊的可能線索，手寫信抨擊企業的貪婪和健保公司的「寄生」行徑。

孟喬內10日在賓州出席遣送聽證。(美聯社)

50歲的湯普森4日清晨在曼哈頓中城希爾頓酒店外遭槍擊，送醫不治。兇嫌孟喬內10日在賓州一家麥當勞落網，出庭後還押州監獄且不得保釋；他在賓州被控犯下非法持槍、偽造證件等罪名。曼哈頓檢察官正設法讓賓州將他遣送紐約，以面對謀殺湯普森指控。

紐約市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)表示，孟喬內的指紋與警方在槍擊案現場附近發現的水瓶和點心包裝紙指紋相符。警方相信兇嫌在等待目標時，先在附近咖啡店買了這些物品。警方正在分析湯普森被槍殺地點附近一部手機上發現的指紋。

警方表示，調查人員正在調查2023年7月4日發生的一起導致孟喬內背部受傷事故；他們仔細查看他的臉書個人資料，其中有幾張X光影像顯示一個人的背部有許多螺絲。警方也在研究孟喬內寫下的文字表達他對美國企業界和美國醫療保健系統的敵意。

孟喬內10日在賓州出庭途中曾掙扎高喊：「這跟現實完全脫節，不要侮辱美國人民的智慧與他們的親身經歷。」

孟喬內是馬里蘭州著名房地產開發商和慈善家的孫子；他從長春藤名校賓大軟體工程系畢業，曾在購車網站工作過一段時間。2022年上半年他住在夏威夷共享居住空間，認識他的人說他患有嚴重背痛。