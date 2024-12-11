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東部迎本季首個大氣河流 氣溫暴升暴跌 沿海恐有時速超過60哩陣風

記者張聲肇／綜合報導
東部11日將見到本季第一個大氣河流，不但會有強風豪雨和暴風雪 ，且氣溫驟升驟降。圖為加州上月豪雨後街道一片汪洋。(美聯社)
東部11日將見到本季第一個大氣河流，不但會有強風豪雨和暴風雪 ，且氣溫驟升驟降。圖為加州上月豪雨後街道一片汪洋。(美聯社)

東部11日將見到本季第一個大氣河流(atmospheric river)，不但會有強風豪雨和暴風雪 ，且氣溫驟升驟跌，沿海地區華氏50度至70度的氣溫可能暴跌到20度至40度。

氣溫暴升暴跌時，將產生強風、暴雨和大雪，這是大自然「調和」溫差的機制。雖然嚴峻的天候讓人吃不消，但對於從北卡州威明頓到麻州沃瑟斯特(Worcester)瀕臨枯竭的水庫，卻有久旱逢甘霖的作用。

最令人難受的是時速超過60哩的陣風，將在11日橫掃紐約長島、北至緬因州的東部沿海地區。這股凌厲的強風，對紐約州、康州、羅德島州、麻州、新罕布夏和緬因州，都可能像熱帶暴風一樣，吹倒樹木、吹斷電線。

這波大氣河流帶來的不穩天候，會把加拿大上空的冷氣團往南拖到五大湖區，11日13日中部和東部恐怕難逃大雪紛飛，路況艱困。大西洋海面溫暖濕氣則被大氣河流融合為傾盆大雨，東部沿海低窪地區宜慎防洪水為患。

這股源自墨西哥灣的大氣河流，交織海洋濕氣團，可能每天南起佛州狹長區北至緬因州和新英格蘭降下2吋豪雨，11日晚還可能雷電交加。新英格蘭北部11日早晨的冰雨，中午之前就會變成純降雨。

國家氣象局10日早晨已針對康州北部、麻州西部、紐約州北部和佛蒙特州西部發布洪水警告，因為11日和12日多達4吋的降雨量和地面積雪，足以讓部分河床滿溢，淹沒河岸與橋面。

11日傍晚到深夜，紐約州長島到緬因州都可能遭颶風襲擊，麻州鱈魚角和南塔吉特(Nantucket)等海岸地區風勢尤強，居民宜防風災。氣象局10日清晨已對羅德島州的普羅維敦斯市、麻州波士頓市、新罕布夏州的普茲茅斯等城市發出強風特報，最大陣風可能時速56哩。這陣強風將一路北掃，到加拿大的新布朗斯威克省和新斯科細亞省。

強風陣雨下的氣溫，11日從華府到波士頓都彷如三月初春，12日和13日則降回寒冬。更往西，明尼蘇達州國際瀑布市12日晚可能只有負20度。

麻州 緬因州 紐約州

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