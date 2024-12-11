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被譽「真正的電影製作大師」 李安將獲美國導演工會終身成就獎

記者胡玉立／綜合報導
「美國導演工會」10日宣布，將頒「終身成就獎」給「真正的電影製作大師」李安導演。(美聯社)
「美國導演工會」10日宣布，將頒「終身成就獎」給「真正的電影製作大師」李安導演。(美聯社)

「美國導演工會」(Directors Guild of America，DGA)10日宣布，該組織決定將第77屆美國導演工會「終身成就獎」頒發給「真正的電影製作大師」李安導演。DGA頒獎典禮訂明年2月8日舉行。

現年70歲的李安生於台灣，已先後獲得兩屆奧斯卡金像獎、兩屆金球獎、兩屆威尼斯影展最佳影片金獅獎、兩屆柏林影展最佳影片金熊獎以及英國電影學院終身成就獎等多個主要國際電影獎項肯定。

DGA主席葛萊特(Lesli Linka Glatter)在聲明表示，李安在他30多年的職涯中，無疑是大師級電影導演，「他執導了多元且充滿活力的作品，無畏跨越各種類型，從時代劇到喜劇，冒險片到西部片，超級英雄到武俠片；始終勇於接受新挑戰，從不自我重複，並持續達到電影藝術的巔峰成就。」

李安回應表示，「我很榮幸能得到我深愛的工會如此非凡的認可；獲得美國導演工會終身成就獎，對我來說是重大成就，也讓我反思我的作品對此同行電影導演組織的意義。」

美國導演工會上次頒終身成就獎是2022年，得獎者是史派克李(Spike Lee)。

李安電影風格多變，他1999年執導「臥虎藏龍」獲第73屆奧斯卡最佳外語片獎，2006年和2013年分別以「斷背山」和「少年Pi的奇幻漂流」獲第78屆奧斯卡金像獎與第85屆奧斯卡金像獎「最佳導演獎」，是首位獲得該獎項的亞洲導演，也是唯一兩度獲得該獎項的亞洲導演。

李安的電影還包括1995年「理性與感性」、1997年「冰風暴」、2003年「綠巨人浩克」、「囍宴」、「推手」、「飲食男女」、「色戒」、「比利·林恩的中場戰事」等。最近一部電影是2019年的動作片「雙子殺手」(Gemini Man)。

「好萊塢報導」(Hollywood Reporter)報導，李安最近在東京獲得高松宮殿下紀念世界文化獎(Praemium Imperiale Award)的儀式上曾感嘆道：「我已六年沒拍片，我不知道該從何著手。電影需要徹底改變，若老是循同一路子走下去，會是死胡同。我們需要讓觀眾再次驚艷的東西。」

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